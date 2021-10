ЄС і цього тижня не виключить Україну з "зеленого" списку для подорожей – ЗМІ

ЄС цього тижня залишить Україну у списку третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Схоже, на цьому тижні Україна залишиться в списку рекомендованих ЄС безпечних третіх країн щодо COVID19. Але ситуація буде відстежуватися, і нова пропозиція може з’явитися пізніше цього тижня" - написав він.

