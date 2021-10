ЕС и на этой неделе не исключит Украину из "зеленого" списка для путешествий - СМИ

ЕС на этой неделе оставит Украину в списке третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Похоже, на этой неделе Украина останется в списке рекомендованных ЕС безопасных третьих стран по COVID19. Но ситуация будет отслеживаться, и новое предложение может появиться позже на этой неделе"- написал он.

looks like #Ukraine will remain on the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list this week as well. but situation to be monitored and a new proposal can potentially come later this week