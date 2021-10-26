Як Німеччина допомагає Україні вийти на європейський ринок зеленого водню

30 заводів з виробництва зеленого водню до 2030 року і близько $1,5 мільярдів на створення транспортної системи.

Чи буде цього достатньо, щоб Україна стала гравцем та партнером ЄС на ринку зеленого водню читайте в колонці директора Бюро інвестиційних програм Олександра Бондаренка Інша енергетика: як Україні стати експортером водню до ЄС.

Воднева енергетика у світі - це великий конкурентний ринок із геополітичною складовою. За різними оцінками та прогнозами, пише Бондаренко, за найближчі 4 роки світовий ринок виробництва водню досягне $200 млрд - з відмітки приблизно $30 млрд у 2020 році.

Особливо актуальним перехід на зелений водень стає із дестабілізацією ринку природного газу в Європі та Україні. Адже ціни за тисячу кубометрів газу зросли у 12-14 разів за 3 місяці!

Експерт зазначає, що наразі у України є можливості стати одним з основних експортерів зеленого водню в Європу, зокрема у Німеччину.

Гарна новина для підприємців - наразі є можливість отримати до 50% грантового фінансування від влади Німеччини на будівництво заводу з виробництва зеленого водню. Для цього треба пройти необхідні конкурсні умови та процедури.

За словами Бондаренка, інвестиції в будівництво такого підприємства в середньому можуть скласти від $20 до $30 млн, з урахуванням всіх процесів із виділення необхідної земельної ділянки біля водойми.

Крім самого заводу для виробництва зеленого водню, важлива наявність джерела дешевої енергії - сонячної або вітряної. Тобто, таке підприємство треба будувати на території, де вже є сонячні або вітряні електростанції. Або ж перспективно будувати їх з нуля.

І оскільки це одна з умов Німеччини - підприємство стає перманентним постачальником зеленого водню в Німеччину, то у бізнесу вже є постійний замовник і гарантований прибуток у євро.

Наразі ж поки що тільки три українські компанії заявили про готовність будувати пілотні заводи. В Маріуполі це "ДТЕК", у Вінниці - KNESS Group, яка спеціалізується на відновлювальній та сонячній енергетиці; у Дніпропетровській області - RiverWind.

Але, щоб стати повноцінним партнером по експорту зеленого водню, пише директор Бюро інвестиційних програм, треба до 2030 року побудувати десь 30-40 заводів. Адже, за стратегією Німеччини, тільки Україна до 2030 року повинна експортувати до 1.5-2 ГВт зеленого водню, тоді як один завод може виробляти близько 30-40 МВт.

Детальніше про перспективи України та три першочергові кроки, потрібні Україні, щоб стати партнером ЄС на ринку зеленого водню читайте в колонці Олександра Бондаренка Інша енергетика: як Україні стати експортером водню до ЄС.