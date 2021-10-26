Как Германия помогает Украине выйти на европейский рынок зеленого водорода

30 заводов по производству зеленого водорода к 2030 году и около $1,5 миллиарда на создание транспортной системы.

Будет ли этого достаточно, чтобы Украина стала игроком и партнером ЕС на рынке зеленого водорода, читайте в колонке директора Бюро инвестиционных программ Александра Бондаренко Другая энергетика: как Украине стать экспортером водорода в ЕС.

Водородная энергетика в мире – это большой конкурентный рынок с геополитической составляющей. По разным оценкам и прогнозам, пишет Бондаренко, в ближайшие 4 года мировой рынок производства водорода достигнет $200 млрд - с отметки примерно $30 млрд в 2020 году.

Особо актуальным переход на зеленый водород становится с дестабилизацией рынка природного газа в Европе и Украине. Ведь цены на тысячу кубометров газа выросли в 12-14 раз за 3 месяца!

Эксперт отмечает, что сейчас у Украины есть возможности стать одним из основных экспортеров зеленого водорода в Европу, в частности, в Германию.

Хорошая новость для предпринимателей - есть возможность получить до 50% грантового финансирования от властей Германии на строительство завода по производству зеленого водорода. Для этого нужно пройти необходимые конкурсные условия и процедуры.

По словам Бондаренко, инвестиции в строительство такого предприятия в среднем могут составить от $20 до $30 млн, с учетом всех процессов выделения необходимого земельного участка у водоема.

Кроме самого завода для производства зеленого водорода, важно наличие источника дешевой энергии – солнечной или ветряной. То есть такое предприятие нужно строить на территории, где уже есть солнечные или ветряные электростанции. Или перспективно строить их с нуля.

И поскольку это одно из условий Германии – предприятие становится перманентным поставщиком зеленого водорода в Германию, то у бизнеса уже есть постоянный заказчик и гарантированная прибыль в евро.

Пока же только три украинских компании заявили о готовности строить пилотные заводы. В Мариуполе это "ДТЭК", в Виннице – KNESS Group, специализирующаяся на возобновляемой и солнечной энергетике; в Днепропетровской области - RiverWind.

Но чтобы стать полноценным партнером по экспорту зеленого водорода, пишет директор Бюро инвестиционных программ, нужно к 2030 году построить где-то 30-40 заводов. Ведь по стратегии Германии только Украина до 2030 года должна экспортировать до 1.5-2 ГВт зеленого водорода, тогда как один завод может производить около 30-40 МВт.

Подробнее о перспективах Украины и трех первоочередных шагах, необходимых Украине, чтобы стать партнером ЕС на рынке зеленого водорода читайте в колонке Александра Бондаренко Другая энергетика: как Украине стать экспортером водорода в ЕС.