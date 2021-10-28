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Apple виправила мапу з "російським" Кримом у додатку для музикантів - посольство

Четвер, 28 жовтня 2021, 12:38

Компанія Apple після звернення України виправила карти у додатку Apple Music for Artists, де раніше окупований Крим був позначений територією Російської Федерації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України у США.

"Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили Посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим - це Україна", - заявило посольство на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, тиждень тому спільнота Culture Ukraine звернула увагу на мапу з "російським" Кримом у додатку від Apple Music для артистів, який дозволяє їм відстежувати прослуховування своїх треків за країнами.

Українське посольство у зв’язку з цим звернулося до компанії Apple. 

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Крим
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