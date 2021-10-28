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У Польщі на будівництві загинув громадянин України

Четвер, 28 жовтня 2021, 20:44

Громадянин України загинув у середу вранці під час виконання будівельних робіт у місті Глівіце Сілезького воєводства на півдні Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Укрінформ.

Українця присипало землею у глибокому котловані, а рятувальники змогли видобути тіло з-під землі лише через багато годин.

Як повідомили в поліції Сілезького воєводства, 33-річний українець працював у глибокому котловані, коли стався зсув ґрунту. На місце надзвичайної ситуації було відразу викликано рятувальників, зокрема спеціальну групу Пожежної служби з міста Ястрємбє Здруй. Відкопування велося ручним інвентарем, оскільки залучення важкої техніки у таких ситуаціях заборонено.

Близько 17:30 (за місцевим часом) рятувальники зуміли локалізувати чоловіка, але витягли його на поверхню лише о 20-й годині. Лікар констатував смерть українця.

Як зазначається, рятувальні роботи велися в умовах небезпеки чергового зсуву ґрунту.

На місце події прибув прокурор та представники інспекції праці.

За повідомленням поліції, громадянин України тимчасово проживав у місті Забже, що неподалік Глівіце.

Місцева поліція, прокуратура та інспекція праці з’ясовують причини й обставини трагічної події, а також формальні аспекти працевлаштування громадянина України.

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