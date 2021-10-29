Чому газова криза може закінчитися поразкою РФ

Майбутня зима обіцяє стати складною не лише для України, але й для Європи: ціни на газ б’ють рекорди один за одним.

Цією ситуацією вже активно користується РФ, розпочавши з Молдови газовий шантаж європейських країн.

Про те, чи здатна Європа протистояти газовому шантажу та якими будуть довгострокові наслідки цієї енергетичної кризи, в тому числі для України, редактор ЄвроПравди Юрій Панченко поспілкувалися з президентом аналітичного центру DiXi Group Оленою Павленко.

Як завжди, у вас є можливість не лише почитати експертні відповіді у статті Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза, але й подивитися запис розмови на нашому YouTube-каналі.

Головні тези Олени Павленко:

За її словами, причиною підвищення цін на газ є багато різних факторів. З одного боку, країни починають виходити з коронакризи та змагатися за наявні на ринку енергетичні ресурси, і ця конкуренція сприяє підвищенню цін і на газ, і на вугілля в усьому світі. З іншого боку, постачальники газу не мають достатньо можливостей, щоб швидко наростити пропозицію. Потрібен час, щоб збільшити видобуток.

Експертка зазначає, що якщо Норвегія вже зараз підвищує видобуток та постачання газу до ЄС, то в РФ заявили, що їм цікавіше продавати газ на азійських ринках. Вона припускає, що таким чином Росія пробує шантажувати Європу, в першу чергу – щоби прискорити запуск "Північного потоку-2".

"Російський шантаж – досить простий. Москва каже ЄС: "Якщо ви не хочете замерзнути, або якщо ви не хочете, щоб у ваших країнах були протести населення, не готового платити такі ціни за газ, то запустіть нам "Північний потік-2" якнайшвидше".

"Якщо не буде аномально холодної зими та інших форс-мажорів, країни ЄС можуть обійтися без додаткових обсягів російського газу".

"Молдова опинилася у найгіршій ситуації… Наразі Молдова пробує пройти той шлях, який вже пройшла Україна. Зокрема, вони вперше розпочали закупівлю газу не у РФ. Проте час для цього вкрай невдалий – наразі на європейському ринку не так багато вільного газу".

"Наразі Росія вже використовує газ як зброю – тільки проти Молдови. Можливо, Україні варто запустити процес, який дозволить сказати: "Те, що робиться в Молдові, насправді впливає і на Україну, і на всю Східну Європу. І в принципі це є використанням газу як зброї".

Детальніше про російський газовий шантаж та довгострокові наслідки кризи читайте в матеріалі Юрія Панченка Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза, а відеоверсію інтерв’ю дивіться на нашому YouTube-каналі.