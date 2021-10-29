Почему газовый кризис может закончиться поражением РФ

Будущая зима обещает стать сложной не только для Украины, но и для Европы: цены на газ бьют рекорды один за другим.

Этой ситуацией уже активно пользуется РФ, начав с Молдовы газовый шантаж европейских стран.

О том, способна ли Европа противостоять газовому шантажу и какими будут долгосрочные последствия этого энергетического кризиса, в том числе для Украины, редактор ЕвроПравды Юрий Панченко пообщался с президентом аналитического центра DiXi Group Еленой Павленко.

Как всегда, у вас есть возможность не только почитать экспертные ответы в статье Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис, но и посмотреть запись разговора на нашем YouTube-канале.

Главные тезисы Елены Павленко:

По ее словам, причиной повышения цен на газ являются много разных факторов. С одной стороны, страны начинают выходить из кризиса и соревноваться за существующие на рынке энергетические ресурсы, и эта конкуренция способствует повышению цен и на газ, и на уголь по всему миру. С другой стороны, у поставщиков газа нет достаточно возможностей, чтобы быстро нарастить предложение. Потребуется время, чтобы увеличить добычу.

Эксперт отмечает, что если Норвегия уже сейчас повышает добычу и поставку газа в ЕС, то в РФ заявили, что им интереснее продавать газ на азиатских рынках. Она предполагает, что таким образом Россия пытается шантажировать Европу, в первую очередь – чтобы ускорить запуск "Северного потока-2".

"Российский шантаж – достаточно простой. Москва говорит ЕС: "Если вы не хотите замерзнуть, или если вы не хотите, чтобы в ваших странах были протесты населения, не готового платить такие цены за газ, то запустите нам "Северный поток-2" как можно скорее".

"Если не будет аномально холодной зимы и других форс-мажоров, страны ЕС могут обойтись без дополнительных объемов российского газа".

"Молдова оказалась в худшей ситуации… Сейчас Молдова пытается пройти тот путь, который уже прошла Украина. В частности, они впервые приступили к закупке газа не у РФ. Однако время для этого крайне неудачное - сейчас на европейском рынке не так много свободного газа".

"Пока Россия уже использует газ как оружие – только против Молдовы. Возможно, Украине стоит запустить процесс, который позволит сказать: "То, что делается в Молдове, действительно влияет и на Украину, и на всю Восточную Европу. И в принципе, это использование газа как оружия".

Подробнее о российском газовом шантаже и долгосрочных последствиях кризиса читайте в материале Юрия Панченко Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис, а видеоверсию интервью смотрите на нашем YouTube-канале.