Почему газовый кризис может закончиться поражением РФ
Пятница, 29 октября 2021, 13:33
Будущая зима обещает стать сложной не только для Украины, но и для Европы: цены на газ бьют рекорды один за другим.
Этой ситуацией уже активно пользуется РФ, начав с Молдовы газовый шантаж европейских стран.
О том, способна ли Европа противостоять газовому шантажу и какими будут долгосрочные последствия этого энергетического кризиса, в том числе для Украины, редактор ЕвроПравды Юрий Панченко пообщался с президентом аналитического центра DiXi Group Еленой Павленко.
Как всегда, у вас есть возможность не только почитать экспертные ответы в статье Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис, но и посмотреть запись разговора на нашем YouTube-канале.
Главные тезисы Елены Павленко:
По ее словам, причиной повышения цен на газ являются много разных факторов. С одной стороны, страны начинают выходить из кризиса и соревноваться за существующие на рынке энергетические ресурсы, и эта конкуренция способствует повышению цен и на газ, и на уголь по всему миру. С другой стороны, у поставщиков газа нет достаточно возможностей, чтобы быстро нарастить предложение. Потребуется время, чтобы увеличить добычу.
Эксперт отмечает, что если Норвегия уже сейчас повышает добычу и поставку газа в ЕС, то в РФ заявили, что им интереснее продавать газ на азиатских рынках. Она предполагает, что таким образом Россия пытается шантажировать Европу, в первую очередь – чтобы ускорить запуск "Северного потока-2".
"Российский шантаж – достаточно простой. Москва говорит ЕС: "Если вы не хотите замерзнуть, или если вы не хотите, чтобы в ваших странах были протесты населения, не готового платить такие цены за газ, то запустите нам "Северный поток-2" как можно скорее".
"Если не будет аномально холодной зимы и других форс-мажоров, страны ЕС могут обойтись без дополнительных объемов российского газа".
"Молдова оказалась в худшей ситуации… Сейчас Молдова пытается пройти тот путь, который уже прошла Украина. В частности, они впервые приступили к закупке газа не у РФ. Однако время для этого крайне неудачное - сейчас на европейском рынке не так много свободного газа".
"Пока Россия уже использует газ как оружие – только против Молдовы. Возможно, Украине стоит запустить процесс, который позволит сказать: "То, что делается в Молдове, действительно влияет и на Украину, и на всю Восточную Европу. И в принципе, это использование газа как оружия".
Подробнее о российском газовом шантаже и долгосрочных последствиях кризиса читайте в материале Юрия Панченко Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис, а видеоверсию интервью смотрите на нашем YouTube-канале.