Кулеба виступив за обговорення "Північного потоку-2" і газових питань у Нормандському форматі

Україна вважає, що "Північний потік-2", військова безпека України, ситуація на Донбасі - це безпосередньо пов'язані питання, тому виступає за їх обговорення в Нормандському форматі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Зараз переговори в Нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників лідерів. Після візитів Меркель в Москву і Київ відбулося два раунди консультацій, дві відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що "Північний потік 2"і військова безпека України, ситуація на Сході України - це безпосередньо пов'язані питання, тому ми виступаємо за ув'язку цих питань і їх обговорення", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що зараз робота в Нормандському форматі на рівні радників ведеться над спробою організувати саміт, який Ангела Меркель хоче провести і готова проводити ще в статусі канцлера Німеччини.

"У Нью-Йорку, під час Генеральної Асамблеї ООН мої німецький і французький колеги Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан хотіли провести зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату. Я відразу дав згоду. Але Сергєй Лавров (міністр закордонних справ РФ. – Ред.), як завжди, не знайшов часу і можливості. Тому ситуація невизначена. Якби ми проводили зустріч міністрів, я б обов'язково скористався нагодою зустрічі і підняв тему того, як газова криза впливає на ситуацію з безпекою і в Україні, і в Європі в цілому ", - запевнив Кулеба.

Глава МЗС вказав, що газова криза створена в ручному режимі, "тому люди розуміють, що це не якась сукупність факторів, які зійшлися, і треба вирішувати цей клубок".

"Всі розуміють джерело кризи, як вона була створена. Очевидно, в Європі існує думка, що буде знайдено рішення з РФ і питання стабілізується. Тому що навіть в найстрашніших снах західноєвропейський політик чи бізнесмен не може собі уявити, що Росія все ж їх "кине" і заморозить будинки, фабрики і заводи", - пояснив він.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна у відносинах з Німеччини може зайняти місце Росії, коли йдеться про енергетичну співпрацю.