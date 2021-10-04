Кулеба выступил за обсуждение "Северного потока-2" и газовых вопросов в Нормандском формате

Украина считает, что "Северный поток-2", военная безопасность Украины, ситуация на Донбассе - это непосредственно связанные вопросы, поэтому выступает за их обсуждение в Нормандском формате.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Сейчас переговоры в Нормандском формате ведутся исключительно на уровне советников лидеров. После визитов Меркель в Москву и Киев состоялось два раунда консультаций, две видеоконференции. Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит извне на участников переговоров. Украина считает, что "Северный поток-2" и военная безопасность Украины, ситуация на Востоке Украины - это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что сейчас работа в Нормандском формате на уровне советников ведется над попыткой организовать саммит, который Ангела Меркель хочет провести и готова проводить еще в статусе канцлера Германии.

"В Нью-Йорке, во время сессии Генеральной ассамблеи ООН мои немецкий и французский коллеги Маас и Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Я сразу дал согласие. Но Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ. - Ред.), как всегда, не нашел времени и возможности. Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом", - заверил Кулеба.

Глава МИД указал, что газовый кризис создан в ручном режиме, "поэтому люди понимают, что это не какая-то совокупность факторов, которые сошлись, и надо развязывать этот клубок".

"Все понимают источник кризиса, как он был создан. Очевидно, в Европе существует мнение, что будет найдено решение с РФ и вопрос стабилизируется. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все же их "кинет" и заморозит дома, фабрики и заводы", - пояснил он.

Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина в отношениях с Германии может занять место России, когда речь идет об энергетическом сотрудничестве.