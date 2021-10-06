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Президент Німеччини у Корюківці закликав пам'ятати злочини нацистів в Україні

Середа, 6 жовтня 2021, 16:38

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту на Чернігівщину вшанував жертв Корюківської трагедії, закликавши пам’ятати злочини нацизму в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Штайнмаєр зустрівся з молоддю та педагогами в опорній школі громади №1 у Корюківці. 

"Залишились "білі плями", і ми маємо їх заповнювати. І для цього нам треба співпрацювати. Ми не маємо права забути цю трагедію", - сказав німецький президент.

Він зазначив, що в Німеччині людям знадобилося багато часу, щоб наблизитись до усвідомлення масштабності Корюківської трагедії. На його думку, аби подібного в майбутньому не повторилося, треба зберегти пам'ять про неї для наступних поколінь.

У Корюківці 1, 2 та 9 березня 1943 року нацисти вбили всіх жителів (близько 7 тис. осіб), а саме містечко спалили. У матеріалах Нюрнберзького процесу цю трагедію визначено як наймасовіше знищення місцевого населення на окупованих територіях за весь період Другої світової війни. Більшість убитих тоді корюківчан - діти, жінки та люди похилого віку.

Каральну акцію гітлерівці провели у відповідь на знищення партизанами німецького гарнізону, що дислокувався в Корюківці.

6 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва. Планується, що окрім Корюківки, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, а також відвідає Бабин Яр.

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Німеччина
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