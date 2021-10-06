Президент Німеччини у Корюківці закликав пам'ятати злочини нацистів в Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту на Чернігівщину вшанував жертв Корюківської трагедії, закликавши пам’ятати злочини нацизму в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Штайнмаєр зустрівся з молоддю та педагогами в опорній школі громади №1 у Корюківці.

"Залишились "білі плями", і ми маємо їх заповнювати. І для цього нам треба співпрацювати. Ми не маємо права забути цю трагедію", - сказав німецький президент.

Він зазначив, що в Німеччині людям знадобилося багато часу, щоб наблизитись до усвідомлення масштабності Корюківської трагедії. На його думку, аби подібного в майбутньому не повторилося, треба зберегти пам'ять про неї для наступних поколінь.

German President Steinmeier visited the small Ukrainian town of Korjukivka today-paid tribute to victims of Nazi-era massacre. On March 1/2 1943 some 6700 people were murdered. Massacre often called „the forgotten tragedy". Steinmeier first Head of state to visit. pic.twitter.com/lAI8OGI64h — Nina Haase-Trobridge 🇪🇺 (@NinaHaase) October 6, 2021

У Корюківці 1, 2 та 9 березня 1943 року нацисти вбили всіх жителів (близько 7 тис. осіб), а саме містечко спалили. У матеріалах Нюрнберзького процесу цю трагедію визначено як наймасовіше знищення місцевого населення на окупованих територіях за весь період Другої світової війни. Більшість убитих тоді корюківчан - діти, жінки та люди похилого віку.

Каральну акцію гітлерівці провели у відповідь на знищення партизанами німецького гарнізону, що дислокувався в Корюківці.

6 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва. Планується, що окрім Корюківки, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, а також відвідає Бабин Яр.