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Президент Германии в Корюковке призвал помнить преступления нацистов в Украине

Среда, 6 октября 2021, 16:38

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Черниговскую область почтил жертв Корюковской трагедии, призвав помнить преступления нацизма в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Штайнмайер встретился с молодежью и педагогами в опорной школе общины №1 в Корюковке.

"Остались "белые пятна", и мы должны их заполнять. И для этого нам надо сотрудничать. Мы не имеем права забыть эту трагедию", - сказал немецкий президент.

Он отметил, что в Германии людям понадобилось много времени, чтобы приблизиться к осознанию масштабности Корюковской трагедии. По его мнению, чтобы подобного в будущем не повторилось, надо сохранить память о ней для последующих поколений.

В Корюковке 1, 2 и 9 марта 1943 года нацисты убили всех жителей (около 7 тыс. человек), а сам городок сожгли. В материалах Нюрнбергского процесса эта трагедия определена как самое массовое уничтожение местного населения на оккупированных территориях за весь период Второй мировой войны. Большинство убитых тогда корюковчан - дети, женщины и старики.

Карательную акцию гитлеровцы провели в ответ на уничтожение партизанами немецкого гарнизона, который дислоцировался в Корюковке.

6 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев. Планируется, что кроме посещения Корюковки, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посетит Бабий Яр.

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