Президент Германии в Корюковке призвал помнить преступления нацистов в Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Черниговскую область почтил жертв Корюковской трагедии, призвав помнить преступления нацизма в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Штайнмайер встретился с молодежью и педагогами в опорной школе общины №1 в Корюковке.

"Остались "белые пятна", и мы должны их заполнять. И для этого нам надо сотрудничать. Мы не имеем права забыть эту трагедию", - сказал немецкий президент.

Он отметил, что в Германии людям понадобилось много времени, чтобы приблизиться к осознанию масштабности Корюковской трагедии. По его мнению, чтобы подобного в будущем не повторилось, надо сохранить память о ней для последующих поколений.

German President Steinmeier visited the small Ukrainian town of Korjukivka today-paid tribute to victims of Nazi-era massacre. On March 1/2 1943 some 6700 people were murdered. Massacre often called „the forgotten tragedy". Steinmeier first Head of state to visit. pic.twitter.com/lAI8OGI64h