Як Україна прагне поглибити відносини з ЄС: інтерв'ю Ольги Стефанішиної

Наступного тижня відбудеться саміт Україна-ЄС. Його результати дадуть відповідь на питання, чи виправдані амбіції Києва щодо масштабного оновлення Угоди про асоціацію.

Напередодні саміту редактор "Європейської правди" Юрій Панченко поспілкувався з віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Про її очікування як щодо майбутнього саміту, так і щодо майбутнього торгівлі України та ЄС у найближчі роки читайте в інтерв'ю Ольга Стефанішина: Такого масштабного перегляду угоди з ЄС не знала жодна інша країна.

Головні тези інтерв’ю з віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:

Перше, що очікується від саміту України та ЄС, за словами Стефанішиної, це підписання Угоди про спільний авіаційний простір та започаткування діалогу з питань енергетичної безпеки в Європі через загрозу "Північного потоку-2".

"ЄС має йти назустріч глибшій інтеграції з тими країнами, які відповідають усім критеріям функціонування енергетичних ринків".

"Угорський прецедент цікавий з точки зору того, що це перший контракт, який укладено в обхід України. Це пряма матеріалізація тих ризиків запуску "Північного потоку-2", про які ми давно говорили".

"Ми маємо досить непогану торгову динаміку (з ЄС. - ЄП)".

"Ми очікуємо, що на початку 2022 року почнемо приєднання до Конвенції ЄС про спільний транзит. Для цього всі урядові структури пройшли технічні та юридичні аудити. І сьогодні ми маємо високий ступінь готовності приєднання до митної системи ЄС. Це буде потужним чинником боротьби з тіньовим сірим імпортом".

"Ми завершуємо до кінця року другу фазу оцінки в рамках Угоди ACAA (промисловий безвіз). І безпосередньо на саміті почнемо політичні перемовини щодо укладення цієї угоди. Для нас це абсолютно реалістична мета. Я сьогодні бачу набагато менше скепсису в ЄС з цього питання".

За словами Стефанішиної, формування позиції щодо розширення тарифних квот для українського бізнесу, який експортує в ЄС, завершилося ще в липні. Вона каже, що не бачить сильної протидії цьому або якихось негативних оцінок в Євросоюзі. Зі свого боку Європейська комісія розпочала оцінку пропозицій України щодо розширення квот, і, очікується, що приблизно до кінця жовтня ця робота з їхньої сторони завершиться.

Віцепрем'єрка зазначає, що пропозиція бізнесу вивести з-під дії тарифних квот органічну продукцію є абсолютно реалістичною, але наразі цього немає у пакеті пропозицій української сторони, адже ще треба зрозуміти механіку процесу.

"Важливий момент: такого досвіду масштабного перегляду досі не мала жодна країна, у якої з ЄС діє зона вільної торгівлі".

Детальніше про амбітні плани України у питанні торгівлі з Євросоюзом читайте в інтерв'ю Ольги Стефанішиної: Такого масштабного перегляду угоди з ЄС не знала жодна інша країна.