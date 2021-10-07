Как Украина стремится углубить отношения с ЕС: интервью Ольги Стефанишиной

На следующей неделе состоится саммит Украина-ЕС. Его результаты дадут ответ на вопрос, оправданы ли амбиции Киева по масштабному обновлению Соглашения об ассоциации.

Накануне саммита редактор "Европейской правды" Юрий Панченко пообщался с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной. О ее ожиданиях как от предстоящего саммита, так и в отношении будущего торговли Украины и ЕС в ближайшие годы читайте в интервью Ольга Стефанишина: Такого масштабного пересмотра соглашения с ЕС не знала ни одна другая страна.

Главные тезисы интервью с вице-премьером:

Первое, что ожидается от саммита Украина и ЕС, по словам Стефанишиной, это подписание Соглашения об общем авиационном пространстве и начало диалога по вопросам энергетической безопасности в Европе из-за угрозы "Северного потока-2".

"ЕС должен идти навстречу глубокой интеграции с теми странами, которые соответствуют всем критериям функционирования энергетических рынков".

"Венгерский прецедент интересен с точки зрения того, что это первый контракт, который заключен в обход Украины. Это прямая материализация тех рисков запуска "Северного потока-2", о которых мы давно говорили".

"Мы имеем достаточно неплохую торговую динамику (с ЕС. - ЕП)".

"Мы ожидаем, что в начале 2022 года начнем присоединение к Конвенции ЕС о совместном транзите. Для этого все правительственные структуры прошли технические и юридические аудиты. И сегодня мы имеем высокую степень готовности к присоединению к таможенной системе ЕС. Это будет мощным фактором борьбы с теневым серым импортом".

"Мы завершаем до конца года вторую фазу оценки в рамках Соглашения ACAA (промышленный безвиз). И непосредственно на саммите начнем политические переговоры по заключению этого соглашения. Для нас это абсолютно реалистичная цель. Я сегодня вижу гораздо меньше скепсиса в ЕС по этому вопросу".

По словам Стефанишиной, формирование позиции по расширению тарифных квот для украинского бизнеса, который экспортирует в ЕС, завершилось еще в июле. Она говорит, что не видит сильного противодействия этому или каких-то негативных оценок в Евросоюзе. Со своей стороны Европейская комиссия начала оценку предложений Украины относительно расширения квот, и ожидается, что примерно до конца октября эта работа с их стороны завершится.

Вице-премьер отмечает, что предложение бизнеса вывести из-под действия тарифных квот органическую продукцию абсолютно реалистично, но пока этого нет в пакете предложений украинской стороны, ведь еще надо понять механику процесса.

"Важный момент: такого опыта масштабного пересмотра сих пор не имела ни одна страна, в которой с ЕС действует зона свободной торговли".

Подробнее об амбициозных планах Украины в вопросе торговли с Евросоюзом читайте в интервью Ольги Стефанишиной: Такого масштабного пересмотра соглашения с ЕС не знала ни одна другая страна.