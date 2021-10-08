Газовий шантаж Європи: як Путін маніпулює в заявах

Владімір Путін вимушено відреагував на все частіші звинувачення від Європи щодо ролі "Газпрому" у створенні штучного дефіциту газу на європейському ринку.

Колишня заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019) Олена Зеркаль перевірила твердження Путіна. Про те, наскільки вони відповідають дійсності, читайте у її колонці для "Європейської правди" Залишити Європу без газу: місце України у ціновому шантажі РФ.

Твердження, що Росія вже начебто збільшила постачання українською ГТС на 8%, за словами Зеркаль, є маніпуляцією.

Вона зазначає, що, дійсно, за дев’ять місяців цього року протранспортовано 32,7 млрд кубометрів, або на 9% більше від мінімального контрактного обсягу прокачки.

Проте якщо порівнювати з дев’ятьма місяцями минулого року, то "Газпром" скоротив транзит Україною на 17%. Порівняно з тим самим періодом доковідного 2019 року транзит взагалі скоротився удвічі – на 33,6 млрд кубометрів.

А з 1 жовтня цього року Росія знову суттєво скоротила транзит до Європи газопроводами, які вона не контролює.

Тобто з минулого тижня Росія, пише колишня заступниця глави МЗС, вийшла на новий рівень провокування енергетичної кризи в Європі.

Історія про "невигідність" додаткового транзиту українською ГТС Олена Зеркаль вважає відвертою неправдою.

По-перше, "Газпром" зараз не використовує понад 10% вже оплачених транзитних потужностей. Збільшення транзиту до контрактного обсягу наразі зменшить витрати "Газпрому" на прокачку кожного кубометра газу до ЄС.

Зокрема, оплаченими є потужності з транзиту газу через Україну в Угорщину. Невикористання цих потужностей є свідченням некомерційної поведінки "Газпрому" і має стати предметом аналізу європейського антимонопольного органу.

По-друге, якби "Газпром" забажав довести обсяг прокачки газу до ЄС до минулорічного рівня, додаткові витрати компанії на транзит склали б приблизно 250 млн доларів. Реалізувавши цей обсяг за ринковими цінами, російський монополіст міг би заробити додатково понад 3 млрд доларів. Тобто "Газпром" відмовляється від значного додаткового заробітку, очевидно, не з комерційних причин.

По-третє, для того щоб витратити на транзит газу Україною додатково 3 млрд доларів, як сказав російський президент, "Газпрому" необхідно прокачати нашою ГТС додатково 100 млрд кубометрів газу. Україна готова забезпечити і таку поставку.

На тлі дефіциту газу і високих цін на європейському ринку значне збільшення поставок могло б одночасно і укріпити репутацію Росії як надійного енергетичного партнера Європи, і принести значні додаткові кошти "Газпрому" та державному бюджету Росії.

Відмова від цієї можливості, пише Олена Зеркаль, – ще одна ознака некомерційної поведінки з боку монополіста і використання газу як геополітичної зброї.

Більше про маніпуляції та брехню Путіна читайте в колонці Олени Зеркаль Залишити Європу без газу: місце України у ціновому шантажі РФ.