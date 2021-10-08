Газовый шантаж Европы: как Путин манипулирует в заявлениях

Владимир Путин вынужденно отреагировал на усиливающиеся обвинения от Европы о роли "Газпрома" в создании искусственного дефицита газа на европейском рынке.

Бывшая заместительница министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019) Елена Зеркаль проверила утверждения Путина. О том, насколько они соответствуют действительности, читайте в ее колонке для "Европейской правды" Оставить Европу без газа: место Украины в ценовом шантаже РФ.

Утверждение, что Россия уже якобы увеличила поставки по украинской ГТС на 8%, по словам Зеркаль, является манипуляцией.

Она отмечает, что действительно за девять месяцев этого года транспортировано 32,7 млрд кубометров, или на 9% больше минимального контрактного объема прокачки.

Однако если сравнивать с девятью месяцами прошлого года, то "Газпром" сократил транзит через Украину на 17%. По сравнению с тем же периодом доковидного 2019 года транзит вообще сократился вдвое - на 33,6 млрд кубометров.

А с 1 октября этого года Россия снова существенно сократила транзит в Европу газопроводами, которые она не контролирует.

То есть с прошлой недели Россия, пишет бывшая заместитель главы МИД, вышла на новый уровень провоцирование энергетического кризиса в Европе.

История о "невыгодности" дополнительного транзита украинской ГТС Елена Зеркаль считает откровенной ложью.

Во-первых, "Газпром" сейчас не использует более 10% уже оплаченных транзитных мощностей. Увеличение транзита до контрактного объема пока уменьшит расходы "Газпрома" на прокачку каждого кубометра газа в ЕС.

В частности, оплаченными являются мощности по транзиту газа через Украину в Венгрию. Неиспользование этих мощностей свидетельствует о некоммерческом поведении "Газпрома" и должен стать предметом анализа европейского антимонопольного органа.

Во-вторых, если бы "Газпром" потребовал довести объем прокачки газа в ЕС до прошлогоднего уровня, дополнительные расходы компании на транзит составили бы примерно 250 млн долларов. Реализовав этот объем по рыночным ценам, российский монополист мог бы заработать дополнительно более 3 млрд долларов. То есть "Газпром" отказывается от значительного дополнительного заработка, очевидно, не по коммерческим причинам.

В-третьих, для того чтобы потратить на транзит газа через Украину дополнительно 3 млрд долларов, как сказал российский президент, "Газпрому" необходимо прокачать по нашей ГТС дополнительно 100 млрд кубометров. Украина готова обеспечить и такую ​​поставку.

На фоне дефицита газа и высоких цен на европейском рынке значительное увеличение поставок могло бы одновременно и укрепить репутацию России как надежного энергетического партнера Европы, и принести значительные дополнительные средства "Газпрому" и государственному бюджету России.

Отказ от этой возможности, пишет Елена Зеркаль, - еще один признак некоммерческого поведения со стороны монополиста и использования газа в качестве геополитического оружия.

Больше о манипуляциях и лжи Путина читайте в колонке Елены Зеркаль Оставить Европу без газа: место Украины в ценовом шантаже РФ.