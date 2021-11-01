Флагман Шостого флоту ВМФ США прямує у Чорне море

До Чорного моря прямує флагманський корабель Шостого флоту ВМФ США USS Mount Whitney.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Флагман шостого флоту USS MountWhitney (LCC 20) зі співробітниками Шостого флоту і Північноатлантичного альянсу розпочав свій північний транзит до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками по НАТО та партнерами в регіоні!" - йдеться у Twitter Шостого флоту.

Наприкінці минулого тижня американське та натівське командування оголосило про початок операцій у Середземному та Чорному морях. Метою операцій називали забезпечення безпеки та стабільності у регіоні.

USS Mount Whitney - другий командний корабель типу "Блю Рідж", флагманський корабель 6-го флоту США. Вступив до ладу 16 січня 1971.

Брав участь в операціях в Атлантичному океані, Середземному, Карибському морях, Індійському океані. У 1994 брав участь в операції на Гаїті. З 2005 року — флагманський корабель 6-го флоту США, базується в італійському порту Гаета.