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Флагман Шостого флоту ВМФ США прямує у Чорне море

Понеділок, 1 листопада 2021, 09:45

До Чорного моря прямує флагманський корабель Шостого флоту ВМФ США USS Mount Whitney.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Флагман шостого флоту USS MountWhitney (LCC 20) зі співробітниками Шостого флоту і Північноатлантичного альянсу розпочав свій північний транзит до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками по НАТО та партнерами в регіоні!" - йдеться у Twitter Шостого флоту.

Наприкінці минулого тижня американське та натівське командування оголосило про початок операцій у Середземному та Чорному морях. Метою операцій називали забезпечення безпеки та стабільності у регіоні.

USS Mount Whitney  - другий командний корабель типу "Блю Рідж", флагманський корабель 6-го флоту США. Вступив до ладу 16 січня 1971.

Брав участь в операціях в Атлантичному океані, Середземному, Карибському морях, Індійському океані. У 1994 брав участь в операції на Гаїті. З 2005 року — флагманський корабель 6-го флоту США, базується в італійському порту Гаета.

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США
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