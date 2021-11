Флагман Шостого флоту ВМФ США прямує у Чорне море

До Чорного моря прямує флагманський корабель Шостого флоту ВМФ США USS Mount Whitney.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Флагман шостого флоту USS MountWhitney (LCC 20) зі співробітниками Шостого флоту і Північноатлантичного альянсу розпочав свій північний транзит до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками по НАТО та партнерами в регіоні!" - йдеться у Twitter Шостого флоту.

BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe