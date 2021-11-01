Флагман Шестого флота ВМФ США следует в Черное море
В Черное море направляется флагманский корабль Шестого флота ВМФ США USS Mount Whitney.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Флагман шестого флота USS MountWhitney (LCC 20) с участниками Шестого флота и Североатлантического альянса начал свой северный транзит в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе!" - говорится в Twitter Шестого флота.
BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021
В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью операций называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
USS Mount Whitney - второй командный корабль типа "Блю Ридж", флагманский корабль 6-го флота США. Вступил в строй 16 января 1971 года.
Участвовал в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях, Индийском океане. В 1994 году участвовал в операции на Гаити. С 2005 года – флагманский корабль 6-го флота США, базируется в итальянском порту Гаэта.