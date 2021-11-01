Флагман Шестого флота ВМФ США следует в Черное море

В Черное море направляется флагманский корабль Шестого флота ВМФ США USS Mount Whitney.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Флагман шестого флота USS MountWhitney (LCC 20) с участниками Шестого флота и Североатлантического альянса начал свой северный транзит в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе!" - говорится в Twitter Шестого флота.

В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью операций называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

USS Mount Whitney - второй командный корабль типа "Блю Ридж", флагманский корабль 6-го флота США. Вступил в строй 16 января 1971 года.

Участвовал в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях, Индийском океане. В 1994 году участвовал в операции на Гаити. С 2005 года – флагманский корабль 6-го флота США, базируется в итальянском порту Гаэта.