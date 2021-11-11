Що дасть Україні оновлена Хартія стратегічного партнерства із США

У середу у Вашингтоні Україна та США провели засідання Комісії стратегічного партнерства, а також оновили Хартію стратегічного партнерства.

Про те, яку роль відіграють учорашні події у перезапуску двосторонніх відносин і про що йдеться в оновленому документі #1, читайте в статті Альони Гетьманчук з центру "Нова Європа" "Велике перезавантаження": чого чекати від нового формату відносин України та США.

Спочатку про Комісію. Те, що американці погодилися на її відновлення, означає, що адміністрація Байдена готова до регулярного інституційного діалогу з Україною, чого за попередніх президентів не було.

Українську владу Комісія завжди цікавила не лише з точки зору інституалізації діалогу, але й для того, щоб найчутливіші питання – зокрема, щодо стану антикорупційних реформ – обговорювати за зачиненими дверима, а не у вигляді обміну публічними критичними заявами.

Причому зараз ця потреба є не лише у Києва, а й з боку американських партнерів, які не дуже в захваті від публічної критики на їхню адресу від українського керівництва, яка час від часу лунала впродовж останнього року.

Тепер щодо Хартії про стратегічне партнерство, яку Київ та Вашингтон оновили у середу – а до того ж взяли на себе зобов’язання оновлювати її не рідше ніж раз на 10 років.

До змісту підписаного документа є питання. Новий текст чудово відображає підходи адміністрації Байдена до України.

Перше, що привернуло увагу – структура документа. Особливо якщо порівнювати його з версією 2008 року.

В оновленій Хартії американці поставили демократію вище за економічні та торговельні відносини (у першій версії розташування було зворотнім).

Блок "Економічне, торговельне та енергетичне співробітництво" отримав назву "Економічна трансформація" і йдеться в ньому, звісно ж, про трансформацію України.

Водночас дивує, що у назві цього розділу зникла згадка про енергетику, хоча на фоні поточних енергетичних викликів та поведінки Білого дому в питанні "Північного потоку-2", якраз у оновленій Хартії на цьому слові мав бути окремий наголос. Тим паче, що змістовна частина збереглася: в оновленому тексті йдеться про "підтримку енергетичної безпеки України".

Більше деталей про Хартію стратегічного партнерства та про те, який блок Хартії є "найслабшим", читайте в матеріалі Альони Гетьманчук "Велике перезавантаження": чого чекати від нового формату відносин України та США.