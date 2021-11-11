Что даст Украине обновленная Хартия стратегического партнерства с США

В среду в Вашингтоне Украина и США провели заседание Комиссии по стратегическому партнерству, а также обновили Хартию стратегического партнерства.

О том, какую роль играют вчерашние события в перезапуске двусторонних отношений и о чем идет речь в обновленном документе #1, читайте в статье Алены Гетьманчук из центра "Новая Европа" "Большая перезагрузка": чего ждать от нового формата отношений Украины и США.

Сначала о Комиссии. То, что американцы согласились на ее восстановление, означает, что администрация Байдена готова к регулярному институциональному диалогу с Украиной, чего при предыдущих президентах не было.

Украинскую власть Комиссия всегда интересовала не только с точки зрения институализации диалога, но и для того, чтобы самые чувствительные вопросы – в частности, о состоянии антикоррупционных реформ – обсуждать за закрытыми дверями, а не посредством обмена публичными критическими заявлениями.

Причем сейчас эта потребность есть не только у Киева, но и со стороны американских партнеров, которые не очень в восторге от публичной критики в их адрес от украинского руководства.

Теперь о Хартии о стратегическом партнерстве, которую Киев и Вашингтон обновили в среду – а к тому же обязались обновлять ее не реже раза в 10 лет.

К содержанию подписанного документа есть вопросы. Новый текст отлично отражает подходы администрации Байдена к Украине.

Первое, что привлекло внимание – структура документа. Особенно, если сравнивать его с версией 2008 года.

В обновленной Хартии американцы поставили демократию выше экономических и торговых отношений (в первой версии расположение было обратным).

Блок "Экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество" получил название "Экономическая трансформация" и говорится в нем, конечно же, о трансформации Украины.

В то же время удивляет, что в названии этой главы исчезло упоминание об энергетике, хотя на фоне текущих энергетических вызовов и поведения Белого дома в вопросе "Северного потока-2", как раз в обновленной Хартии на этом слове должно быть особое ударение. Тем более что содержательная часть сохранилась: в обновленном тексте речь идет о "поддержке энергетической безопасности Украины".

Больше деталей о Хартии стратегического партнерства и о том, какой блок Хартии "самый слабый", читайте в материале Алены Гетьманчук "Большая перезагрузка": чего ждать от нового формата отношений Украины и США.