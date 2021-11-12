Як "криза біженців" від Лукашенка загрожує Україні

Нещодавно депутат німецького Бундестагу Нільс Шмід висловив ідею про тимчасове (на період розгляду заявок про отримання притулку в ЄС) розміщення в Україні біженців, що поневіряються в Білорусі. Таким чином криза біженців на білорусько-польському кордоні стало стосуватися й України.

Про те, які виновки вже зараз варто зробити Києву, читайте в колонці народного депутата з фракції "Слуга народу", голови правління "Майдану закордонних справ" Богдана Яременка Гібридна зброя нового типу: чому міграційна криза у Білорусі несе загрозу також Україні.

На думку депутата, висловлювання німецького колеги вкотре і вкотре ілюструє, наскільки німецька політична машина неадекватна викликам сьогодення.

При цьому, Яременко зазначає, що ідея пана Шміда цілком собі у стилі європейського гуманізму: якщо люди поневіряються, треба знайти спосіб зменшити їхні страждання.

Зрештою, протягом тривалого часу у Європі справді знаходили притулок знесилені сім’ї, які змусила їхати з насиджених рідних місць загроза їхньому виживанню та які після тривалих подорожей морем, зневоднені і спечені південним сонцем, потрапляли на узбережжя європейських держав.

Та й в Україні отримували і досі отримують притулок громадяни, які потрапляють до нашої держави за менш драматичних обставин.

Але те, що створила на кордоні з ЄС Білорусь (чи, ймовірно, Росія білоруськими руками), підкреслює народний депутат, – це не про біженців.

Важко сформулювати статус тих осіб, які зараз саперними лопатками прорубують собі "вікно" в Європу.

Використання потоків людей як гібридної зброї, за словами Яременка, – технологія порівняно нова, тому назву для неї ще не винайшли. Але це – саме така історія.

У Сирії, в Іраку, в Туреччині в ареалах проживання курдів тощо ситуація справді така, що спонукає багатьох шукати кращого життя в ситій спокійній Європі (яку, щоправда, багато з цих утікачів прагнуть перетворити на щось, що більше нагадує домівку, з якої вони втекли).

Але, попри це, український парламентар знає точно: ще два-три місяці тому ніхто не чув про Білорусь як про основний маршрут масового потрапляння біженців до Європейського Союзу.

Богдан Яременко впевнений, що прийняти хоч частину них – це для нас немов втрапити на гачок "солодкої парочки" - білоруських та російських спецслужб. Бо якщо сьогодні ви прийняли з Білорусі 5 тисяч курдів, то чому відмовитесь завтра прийняти ще 50 тисяч представників інших етнічних груп чи громадянств?

До чого може призвести реалізація ідея Шміда читайте в колонці Богдана Яременка Гібридна зброя нового типу: чому міграційна криза у Білорусі несе загрозу також Україні.