Как "кризис беженцев" от Лукашенко грозит Украине

Недавно депутат немецкого Бундестага Нильс Шмид высказал идею о временном (на период рассмотрения заявок о получении убежища в ЕС) размещении в Украине скитающихся в Беларуси беженцев. Таким образом, кризис беженцев на белорусско-польской границе затронул и Украину.

О том, какие выводы уже сейчас следует сделать Киеву, читайте в колонке народного депутата из фракции "Слуга народа", председателя правления "Майдана иностранных дел" Богдана Яременко Гибридное оружие нового типа: почему миграционный кризис в Беларуси несет угрозу также Украине.

По мнению депутата, высказывание немецкого коллеги в который раз и в очередной раз иллюстрирует, насколько немецкая политическая машина неадекватна сегодняшним вызовам.

При этом Яременко отмечает, что идея господина Шмида вполне себе в стиле европейского гуманизма: если люди скитаются, нужно найти способ уменьшить их страдания.

В конце концов, в течение длительного времени в Европе действительно находили убежище обессиленные семьи, которых заставила уезжать из насиженных родных мест угроза их выживанию и после долгих путешествий по морю, обезвоженные и испеченные южным солнцем, попадали на побережье европейских государств.

Да и в Украине до сих пор получают убежище граждане, которые попадают в наше государство при менее драматических обстоятельствах.

Но то, что создала на границе с ЕС Беларусь (или, возможно, Россия белорусскими руками), подчеркивает народный депутат, – это не о беженцах.

Трудно сформулировать статус лиц, которые сейчас саперными лопатками прорубают себе "окно" в Европу.

Использование потоков людей как гибридного оружия, по словам Яременко, – технология сравнительно новая, поэтому название для нее еще не изобрели. Но это именно такая история.

В Сирии, в Ираке, в Турции в ареалах обитания курдов и т.п. ситуация действительно такова, что побуждает многих искать лучшей жизни в сытой спокойной Европе (которую, правда, многие из этих беглецов стремятся превратить в нечто больше напоминающее дом, из которого они сбежали ).

Но несмотря на это, украинский парламентарий знает точно: еще два-три месяца назад никто не слышал о Беларуси как об основном маршруте массового попадания беженцев в Европейский Союз.

Богдан Яременко уверен, что принять хоть часть них – это для нас словно попасть на крючок "сладкой парочки" – белорусских и российских спецслужб. Если сегодня вы приняли из Беларуси 5 тысяч курдов, то почему откажетесь завтра принять еще 50 тысяч представителей других этнических групп или гражданств?

К чему может привести реализация идеи Шмида читайте в колонке Богдана Яременко Гибридное оружие нового типа: почему миграционный кризис в Беларуси несет угрозу и Украине.