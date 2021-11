Глава Євроради поговорив з Путіним про нарощування сил РФ біля кордонів України

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я обговорив з президентом Росії міграційну кризу в Білорусі. ЄС уважно стежить за нарощуванням військових сил уздовж російського кордону з Україною. Деескалація та стабільність важливі" - написав Мішель у Twitter за результатами розмови.

