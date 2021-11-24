Глава Євроради поговорив з Путіним про нарощування сил РФ біля кордонів України

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я обговорив з президентом Росії міграційну кризу в Білорусі. ЄС уважно стежить за нарощуванням військових сил уздовж російського кордону з Україною. Деескалація та стабільність важливі" - написав Мішель у Twitter за результатами розмови.

Discussed with President @KremlinRussia_E migration crisis in #Belarus



The EU is following closely the military buildup along Russia’s border with Ukraine.



De-escalation and stability are essential. pic.twitter.com/T7FJ7JtblN — Charles Michel (@eucopresident) November 24, 2021

У Кремлі повідомили, що Путін під час розмови назвав контрпродуктивними наміри ЄС щодо запровадження нових санкцій проти Білорусі у контексті врегулювання міграційної кризи.

Також Путін поскаржився Мішелю на нібито дискримінацію Києвом російськомовного населення України.

Також під час розмови обговорювалась ситуація в Нагірному Карабаху, Афганістані і Лівії.

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