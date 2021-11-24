Глава Євроради поговорив з Путіним про нарощування сил РФ біля кордонів України
Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я обговорив з президентом Росії міграційну кризу в Білорусі. ЄС уважно стежить за нарощуванням військових сил уздовж російського кордону з Україною. Деескалація та стабільність важливі" - написав Мішель у Twitter за результатами розмови.
Discussed with President @KremlinRussia_E migration crisis in #Belarus— Charles Michel (@eucopresident) November 24, 2021
The EU is following closely the military buildup along Russia’s border with Ukraine.
De-escalation and stability are essential. pic.twitter.com/T7FJ7JtblN
У Кремлі повідомили, що Путін під час розмови назвав контрпродуктивними наміри ЄС щодо запровадження нових санкцій проти Білорусі у контексті врегулювання міграційної кризи.
Також Путін поскаржився Мішелю на нібито дискримінацію Києвом російськомовного населення України.
Також під час розмови обговорювалась ситуація в Нагірному Карабаху, Афганістані і Лівії.
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