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Укр / Рус
Укр / Рус

Глава Евросовета поговорил с Путиным о наращивании сил РФ у границ Украины

Среда, 24 ноября 2021, 19:54

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я обсудил с президентом России миграционный кризис в Белоруссии. ЕС внимательно следит за наращиванием военных сил вдоль российской границы с Украиной. Деэскалация и стабильность важны", - написал Мишель в Twitter по результатам разговора.

В Кремле сообщили, что Путин во время разговора назвал контрпродуктивными намерения ЕС относительно введения новых санкций против Беларуси в контексте урегулирования миграционного кризиса.

Также Путин пожаловался Мишелю на якобы дискриминацию Киевом русскоязычного населения в Украине.

Также в ходе разговора обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, Афганистане и Ливии.

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Путин
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