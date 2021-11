Глава Евросовета поговорил с Путиным о наращивании сил РФ у границ Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я обсудил с президентом России миграционный кризис в Белоруссии. ЕС внимательно следит за наращиванием военных сил вдоль российской границы с Украиной. Деэскалация и стабильность важны", - написал Мишель в Twitter по результатам разговора.

Discussed with President @KremlinRussia_E migration crisis in #Belarus



The EU is following closely the military buildup along Russia’s border with Ukraine.



De-escalation and stability are essential. pic.twitter.com/T7FJ7JtblN