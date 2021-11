На Канарах стався найпотужніший землетрус від початку виверження вулкана

На острові Ла-Пальма з групи Канарських островів, де з середини вересня триває виверження вулкана, вранці зафіксували новий землетрус магнітудою 5 - найпотужніший з початку виверження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Mundo.

Поштовхи зафіксували о 07:27 3 листопада. Спершу в Національному географічному інституті оцінили магнітуду в 5,1, але згодом скоригували її до 5. Епіцентр знаходився на глибині 35 км на території муніципалітету Вілья-де-Масо.

Поштовхи відчули на всій території острова, у будинках хиталися столи і етажерки. Про травмованих і серйозні руйнування не повідомляють.

Загалом з початку доби зафіксували близько 50 землетрусів.

Вже третій день поспіль вулкан інтенсивно викидає попіл, через що у західній і північно-західній частині острова особливо погана якість повітря, людям і надалі рекомендують за можливості не виходити надвір і не відкривати вікна. Через високу концентрацію в повітрі діоксиду сірки призупинили повернення додому за майном евакуйованих людей.

Авіасполучення призупинене, але перевізник Binter сподівається по обіді відправити перші за кілька днів рейси.

Impacto de la capa de cenizas en la Carretera de S. Nicolás desde Las Manchas a Tacande / Impact of the ash layer on the S. Nicolás Road from Las Manchas to Tacande pic.twitter.com/xOTxTD6nrc