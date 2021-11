На Канарах произошло самое сильное землетрясение с начала извержения вулкана

На острове Ла-Пальма из группы Канарских островов, где с середины сентября продолжается извержение вулкана, утром зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5 – самое мощное с начала извержения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Mundo.

Толчки зафиксировали в 07:27 3 ноября. Сначала в Национальном географическом институте оценили магнитуду в 5,1, но затем скорректировали ее до 5. Эпицентр находился на глубине 35 км на территории муниципалитета Вилья-де-Масо.

Толчки ощутили на всей территории острова, в домах шатались столы и этажерки. О травмированных и серьезных разрушениях не сообщают.

Всего с начала суток было зафиксировано около 50 землетрясений.

Уже третий день вулкан интенсивно выбрасывает пепел, из-за чего в западной и северо-западной частях острова особенно плохое качество воздуха, людям и дальше рекомендуют по возможности не выходить на улицу и не открывать окна. Из-за высокой концентрации в воздухе диоксида серы приостановили возвращение домой за имуществом эвакуированных людей.

Авиасообщение приостановлено, но перевозчик Binter надеется после обеда отправить первые за несколько дней рейсы.

Impacto de la capa de cenizas en la Carretera de S. Nicolás desde Las Manchas a Tacande / Impact of the ash layer on the S. Nicolás Road from Las Manchas to Tacande pic.twitter.com/xOTxTD6nrc