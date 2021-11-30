Чому королеву Британії позбавили прав у її колишній колонії

У вівторок на карті світу з’явилася нова республіка. Нею стала карибська держава Барбадос, яка офіційно усунула королеву Єлизавету II з поста глави держави і змінила свою форму правління.

Про те, як маленька острівна країна із жовто-блакитним прапором наважилася порушити 400-літній порядок, та чи здатний її приклад спричинити ефект доміно в інших колишніх британських колоніях – у статті журналістки ЄвроПравди Христини Бондарєвої Скинути королеву: як Барбадос "звільнив" Єлизавету ІІ та що чекає на британську монархію.

Барбадос – невелика острівна держава з населенням трохи менше ніж 300 тисяч осіб, одна з найбільш розвинених у Карибському басейні.

У нього немає конфліктів з британською короною. Навпаки, на острові процвітає британська культура, яка перейшла у спадок від метрополії. Лівосторонній рух, англійська мова, архітектура, освітня та судова системи та багато інших речей, які вкорінилися в країні, що свого часу здобула неофіційну назву "Маленька Англія".

Барбадос став незалежною від Британії державою у 1966 році. Як це і буває у конституційних монархіях, відтоді ним керує уряд – свій власний, не британський. Проте главою держави до 30 листопада 2021 року залишалась Єлизавета II. Так само, як і в 15 інших країнах Співдружності націй, включно з Британією, Австралією та Канадою.

Треба наголосити, що роль королеви у житті держави і досі була майже символічною, переважно пов’язаною з культурою.

Також Єлизавета II формально визначала свого представника у державі – генерал-губернатора, який здійснював церемоніальні обов’язки від її імені. Відбувалося це за рекомендацією прем’єр-міністра, тож кандидатура завжди була прийнятною для барбадосців.

Серйозні провісники майбутніх змін відбулись у вересні минулого року, коли уряд оприлюднив свою знакову промову з наміром позбутися суверена Єлизавети II та перетворити країну на республіку.

Представницю королеви у Барбадосі зобов’язали оголосити про наміри "скинути" королеву.

Хоча перехід від конституційної монархії до республіки мав широку підтримку політичних кіл Барбадосу, шлях до нього був пронизаний десятиліттями запеклих дебатів.

Ключову роль у цьому процесі, на думку оглядачів, зіграла прем’єр-міністр країни Мія Моттлі, яка очолила уряд у травні 2018 року.

Більше про "розлучення" Барбодосу з королевою у статті Христини Бондарєвої Скинути королеву: як Барбадос "звільнив" Єлизавету II та що чекає на британську монархію.