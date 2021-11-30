Почему королеву Британии лишили прав в ее бывшей колонии

Во вторник на карте мира появилась новая республика. Ею стало карибское государство Барбадос, официально отстранившее королеву Елизавету II с поста главы государства и изменившее свою форму правления.

О том, как маленькая островная страна с желто-голубым флагом решилась нарушить 400-летний порядок и способен ли ее пример повлиять на эффект домино в других бывших британских колониях – в статье журналистки ЕвроПравды Кристины Бондаревой Уйти от королевы: как Барбадос "освободил" Елизавету II и что ждет британскую монархию.

Барбадос – небольшое островное государство с населением чуть менее 300 тысяч человек, одно из наиболее развитых в Карибском бассейне.

У него нет конфликтов с британской короной. Напротив, на острове хорошо прижилась британская культура, унаследованная от метрополии. Левостороннее движение, английский язык, архитектура, образовательная и судебная системы и многие другие вещи укоренились в стране, которая получила неофициальное название "Маленькая Англия".

Барбадос стал независимым от Британии государством в 1966 году. Как это и бывает в конституционных монархиях, с тех пор им руководит правительство – свое собственное, не британское. Однако главой государства до 30 ноября 2021 года оставалась Елизавета II. Так же, как и в 15 других странах Содружества наций, включая Британию, Австралию и Канаду.

Следует отметить, что роль королевы в жизни государства до сих пор была почти символической, преимущественно связанной с культурой.

Также Елизавета II формально определяла своего представителя в государстве – генерал-губернатора, который осуществлял церемониальные обязанности от его имени. Происходило это по рекомендации премьер-министра, поэтому кандидатура всегда была приемлемой для барбадосцев.

Серьезные предвестники грядущих изменений появились в сентябре прошлого года, когда правительство обнародовало знаковую речь с намерением избавиться от суверена Елизаветы II и превратить страну в республику.

Представительницу королевы в Барбадосе обязали объявить о намерениях "свергнуть" королеву.

Хотя переход от конституционной монархии к республике имел широкую поддержку политических кругов Барбадоса, путь к нему был отмечен десятилетиями ожесточенных дебатов.

Ключевую роль в этом процессе, по мнению обозревателей, сыграла премьер-министр страны Мия Моттли, возглавившая правительство в мае 2018 года.

Больше о "разводе" Барбодоса с королевой – в статье Кристины Бондаревой Уйти от королевы: как Барбадос "освободил" Елизавету II и что ждет британскую монархию.