Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Хорватия усилила ограничения из-за всплеска случаев коронавируса

Пятница, 5 ноября 2021, 15:39

Власти Хорватии приняли решение ограничить собрания и расширить использование COVID-паспортов в связи с ростом числа инфицированных.

Об этом пишет Vecernji List, сообщает "Европейская правда".

Новые правила, вступающие в силу с субботы, запрещают собираться в помещениях на мероприятия с участием более 50 человек, за исключением случаев, когда это публичное мероприятие, на котором присутствуют только люди с COVID-сертификатами.

Для всех собраний и мероприятий в закрытых помещениях, даже на которых присутствуют только посетители с сертификатами, предусматривается обязательное использование медицинских масок и соблюдение необходимого расстояния. До сих пор это не было обязательно.

Все публичные мероприятия должны завершаться не позднее полуночи.

COVID-сертификаты теперь также будут обязательны для сотрудников во всех государственных учреждениях, включая школы, с середины ноября. Пропуски ранее были введены для сотрудников систем здравоохранения и социальной защиты.

За последние 24 часа в Хорватии подтвердили 6932 новых случаев коронавируса, 36 человек скончались. Среди них девять человек были вакцинированы двумя дозами, а один – одной дозой.

По сравнению с прошлой неделей количество пациентов с COVID в больницах на этой неделе увеличилось на 15 процентов. 307 человек были госпитализированы за последние 24 часа, из них 49% не были вакцинированы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Хорватия Коронавирус Карантин
powered by lun.ua

Статьи

Прививка от роспропаганды: как страны ЕС борются с сопротивлением антивакцинаторов

"Вам точно нужно лучше понять, почему люди не хотят вакцинироваться. Они скептичны, потому что не понимают, как это работает, или есть какие-то другие факторы?" (укр.)
5 ноября 2021 — Данило Карпа, для Европейской правды

На пороге катастрофы: почему Европа не стала отказываться от централизованного отопления

Есть ли будущее у системы централизованного отопления? Опыт восточноевропейских стран однозначен – есть. И это – важный пример для Украины (укр.).
5 ноября 2021 — Андрей Зинченко для Европейской правды

Управлять, как в Европе: о каких принципах нужно помнить лидерам украинских общин

Управление общиной отличается от бизнеса, но есть и сходства. Глава общины должен применять принципы эффективного управления.
4 ноября 2021 — Дзмитрий Корбут, для Европейской правды