Хорватия усилила ограничения из-за всплеска случаев коронавируса

Власти Хорватии приняли решение ограничить собрания и расширить использование COVID-паспортов в связи с ростом числа инфицированных.

Об этом пишет Vecernji List, сообщает "Европейская правда".

Новые правила, вступающие в силу с субботы, запрещают собираться в помещениях на мероприятия с участием более 50 человек, за исключением случаев, когда это публичное мероприятие, на котором присутствуют только люди с COVID-сертификатами.

Для всех собраний и мероприятий в закрытых помещениях, даже на которых присутствуют только посетители с сертификатами, предусматривается обязательное использование медицинских масок и соблюдение необходимого расстояния. До сих пор это не было обязательно.

Все публичные мероприятия должны завершаться не позднее полуночи.

COVID-сертификаты теперь также будут обязательны для сотрудников во всех государственных учреждениях, включая школы, с середины ноября. Пропуски ранее были введены для сотрудников систем здравоохранения и социальной защиты.

За последние 24 часа в Хорватии подтвердили 6932 новых случаев коронавируса, 36 человек скончались. Среди них девять человек были вакцинированы двумя дозами, а один – одной дозой.

По сравнению с прошлой неделей количество пациентов с COVID в больницах на этой неделе увеличилось на 15 процентов. 307 человек были госпитализированы за последние 24 часа, из них 49% не были вакцинированы.