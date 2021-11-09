Білорусь перекинула з польського до литовського кордону сотні нелегальних мігрантів - ЗМІ

У ніч на вівторок білоруські прикордонники доставили з польського до литовського кордону сотні нелегальних мігрантів із країн Азії та Африки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання Delfi.

Мігранти розповіли журналісту видання, що білоруські військові пізно ввечері силою посадили 500 людей у військові вантажівки та відвезли у невідомому напрямку. Групу доправили з того місця, де напередодні зібралася велика група мігрантів біля кордону з Польщею.

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"Було темно, коли з'явилося багато військових. Ми з неділі знаходилися біля польського кордону, біля АЗС. Білоруські військові були там з обіду в понеділок, вони були з собаками, озброєні. Увечері їх побільшало, на них була інша уніформа, як у солдатів.Тих, хто був не в центрі табору, посадили у великі машини, всіх – дітей, сім'ї, 500 осіб. Веліли сідати, сказали, що повезуть до Польщі.

Люди плакали, просили нікуди їх не везти, не відокремлювати від табору та близьких .Тоді білоруські прикордонники стали стріляти в повітря. Нас посадили в машини і близько години кудись везли", - розповіли мігранти журналісту.

Близько опівночі з'ясувалося, що нелегалів привезли до литовського кордону до села Кадиш на території Білорусі.

За даними джерел Delfi, туди перекинули близько 500 людей. Серед них – молоді чоловіки, жінки, діти до 12 років та старші люди.

Мігранти розбили табір біля литовського кордону, деякі з них групами намагалися пробратися на литовську територію вночі. З 24.00 до 8.00 год 9 листопада до Литви намагалися пройти 82 мігранти.

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Видання пише, що озброєні білоруські прикордонники проінструктували мігрантів і розпорядилися, щоб вони вночі йшли до Литви. Для цього мігранти мали розділитися на групи по 20-25 осіб і чекати на подальші вказівки. Пізніше їм наказали розбитися на групи по 5-7 осіб.

Примітно, що напередодні з польсько-білоруського кордону, куди прибула велика група мігрантів, з'явилися повідомлення про постріли.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.