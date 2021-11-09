Беларусь перебросила с польской на литовскую границу сотни нелегальных мигрантов - СМИ

В ночь на вторник белорусские пограничники доставили с польской на литовскую границу сотни нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание Delfi.

Мигранты рассказали журналисту, что белорусские военные поздно вечером силой посадили 500 человек в военные грузовики и увезли в неизвестном направлении. Группа была доставлена ​​с того места, где накануне собралась большая группа мигрантов у границы с Польшей.

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"Было темно, когда появилось много военных. Мы с воскресенья находились у польской границы, у АЗС. Белорусские военные были там с обеда в понедельник, они были с собаками, вооружены. Вечером их стало больше, на них была другая униформа, как у солдат. Тtх, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех – детей, семьи, 500. Велели садиться, сказали, что повезут в Польшу.

Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то увозили", - рассказали мигранты журналисту.

Около полуночи выяснилось, что нелегалов привезли к литовской границе в село Кадыш на территории Беларуси.

По данным источников Delfi, туда перебросили около 500 человек. Среди них – молодые мужчины, женщины, дети до 12 лет и пожилые люди.

Мигранты разбили лагерь у литовской границы, некоторые группами пытались пробраться на литовскую территорию ночью. С 24.00 до 8.00 9 ноября в Литву пытались пройти 82 мигранта.

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Издание пишет, что вооруженные белорусские пограничники проинструктировали мигрантов и распорядились, чтобы они ночью шли в Литву. Для этого мигранты должны были разделиться на группы по 20-25 человек и ждать дальнейших указаний. Позже им приказали разбиться на группы по 5-7 человек.

Примечательно, что накануне с польско-белорусской границы, куда прибыла группа мигрантов, появились сообщения о выстрелах.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомления для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.