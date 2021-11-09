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Президент Литви закликав Сейм підтримати надзвичайний стан через мігрантів на кордоні

Вівторок, 9 листопада 2021, 15:41

Президент Литви Гітанас Науседа закликав депутатів Сейму підтримати запровадження надзвичайного стану у прикордонних районах через загострення ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні, що може повторитися і з Литвою. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Після пропозиції уряду щодо запровадження надзвичайного стану Науседа обговорив ситуацію з прем’єркою і керівниками відповідних відомств.

Він зазначив, що вважає такий крок, обмежений територіально та у часі, пропорційним заходом і це мінімально вплине на права і свободи литовців, які проживають на цих територіях.  

"Ми бачимо, що зараз відбувається у Польщі і бачимо, що ситуація на кордоні з Білоруссю стає все більш серйозною. Режим продовжує гібридну атаку на Євросоюз", - зауважив Гітанас Науседа. 

Він наголосив, що надзвичайна ситуація з міграційним потоком через Білорусь має бути проблемою не лише Литви та Польщі, а всього ЄС, та зазначив, що в Євросоюзі починає ставати більше прихильників змін до міграційного законодавства і фінансування бар’єру на кордоні. 

Президент сказав також, що поки не бачить причин задіювати ст. 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації у разі загрози для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої зі сторін.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

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