Президент Литви закликав Сейм підтримати надзвичайний стан через мігрантів на кордоні

Президент Литви Гітанас Науседа закликав депутатів Сейму підтримати запровадження надзвичайного стану у прикордонних районах через загострення ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні, що може повторитися і з Литвою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Після пропозиції уряду щодо запровадження надзвичайного стану Науседа обговорив ситуацію з прем’єркою і керівниками відповідних відомств.

Він зазначив, що вважає такий крок, обмежений територіально та у часі, пропорційним заходом і це мінімально вплине на права і свободи литовців, які проживають на цих територіях.

"Ми бачимо, що зараз відбувається у Польщі і бачимо, що ситуація на кордоні з Білоруссю стає все більш серйозною. Режим продовжує гібридну атаку на Євросоюз", - зауважив Гітанас Науседа.

Він наголосив, що надзвичайна ситуація з міграційним потоком через Білорусь має бути проблемою не лише Литви та Польщі, а всього ЄС, та зазначив, що в Євросоюзі починає ставати більше прихильників змін до міграційного законодавства і фінансування бар’єру на кордоні.

Президент сказав також, що поки не бачить причин задіювати ст. 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації у разі загрози для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої зі сторін.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.