Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

З польсько-білоруського кордону, який штурмують мігранти, повідомляють про постріли

Понеділок, 8 листопада 2021, 19:51

З польсько-білоруського кордону з'явилися повідомлення про постріли. Державний прикордонний комітет Білорусі заявляє, що стріляють на території Польщі, тоді як опозиційний білоруський журналіст пише, що це білоруські силовики.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Опозиційний білоруський журналіст Тадеуш Гічан опублікував відео, вочевидь зняте кимось із мігрантів, на якому чути постріли, але неможливо зробити висновки, хто саме стріляє.  

"Надходять повідомлення, що білоруські силовики стріляють у повітря, щоб налякати мігрантів, які намагаються завернути назад у Білорусь", - пише він. 

"Державний прикордонний комітет підтвердив БЕЛТА інформацію про постріли на білорусько-польському кордоні з боку Польщі", - йдеться у новині білоруського державного інформагентство БЕЛТА

"Стрілянину чути з польської території. Причини нам невідомі", - наводить російське агентство "Інтерфакс" слова представника державного прикордонного комітету Білорусі Антона Бичковського. 

Читайте також
У Польщі скликають війська територіальної оборони на допомогу прикордоникам

У Міноборони Польщі та прикордонній службі ще не прокоментували ці повідомлення.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
шантаж мігрантами Польща Білорусь
powered by lun.ua

Статті

Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести

В десятках міст Польщі відбулися марші пам’яті жінки, яка стала першою жертвою рішення Конституційного трибуналу про повну заборону абортів.
9 листопада 2021 — Олена Бабакова, з Варшави, для Європейської правди

Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни

Конфлікт у Боснії і Герцеговині вже існує. Що утримує його від переростання в гарячу фазу? І як РФ намагається знищити ці запобіжники?
9 листопада 2021 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу

Прийняття інфраструктурного плану стало першою великою перемогою президента США Джо Байдена. Втім, воно вказало і на суттєві проблеми всередині Демпартії.
8 листопада 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди