З польсько-білоруського кордону, який штурмують мігранти, повідомляють про постріли

З польсько-білоруського кордону з'явилися повідомлення про постріли. Державний прикордонний комітет Білорусі заявляє, що стріляють на території Польщі, тоді як опозиційний білоруський журналіст пише, що це білоруські силовики.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Опозиційний білоруський журналіст Тадеуш Гічан опублікував відео, вочевидь зняте кимось із мігрантів, на якому чути постріли, але неможливо зробити висновки, хто саме стріляє.

Reports are coming that Belarusian soldiers are firing in the air to scare off those migrants who tried to return to Belarus. pic.twitter.com/tr0KdrKzTF