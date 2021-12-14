Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Чому Захід не має залишати у підвішеному стані відповідь РФ щодо розширення НАТО

Аналітика коротко
Вівторок, 14 грудня 2021, 16:00

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував в авторитетному часописі Foreign Affairs статтю, яка називається "Не продавайте Україну".

Одна з центральних тез міністра викликала заперечення в директора Київського безпекового форуму, ексзаступника міністра закордонних справ України Данила Лубківського. Про те, який підхід Лубківський вважає хибним читайте в його колонці Сказати "ні" Путіну: п’ять заперечень до поради міністра Кулеби Заходу.

Лубківський звертає увагу на твердження Дмитра Кулеби: "Захід не повинен ані потурати Росії, погоджуючись на переговори щодо НАТО, ані робити Росії подарунки, відкидаючи їх. Найкраща стратегія для Заходу – просто ігнорувати їх. Продовжувати раунди переговорів, не піддаючись тиску Путіна щодо України та НАТО".

У статті міністр аргументує цей підхід таким чином: "Вимоги Путіна надати йому гарантії щодо нерозширення НАТО – це дилема. Якщо Захід поступиться, Росія, безперечно, буде щасливою отримати новоспечене право вето щодо зовнішньої політики України та процесу ухвалення рішень у НАТО. Якщо ж Захід відкине ці вимоги, Путін також буде задоволений, бо це допоможе йому створити свіже ідеологічне підґрунтя для нового вторгнення в Україну".

На погляд Данила Лубківського, такий підхід – хибний. І він має п'ять пояснень своєї позиції.

Отже, перше. Лубківський вважає, що Путін атакує не тоді, коли з’являється "свіже ідеологічне підґрунтя" для вторгнення, а тоді, коли його удар – неочікуваний, а мішень – слабка і беззахисна.

Друге. Принцип "не приймати і не відкидати" ускладнює, а не спрощує ситуацію, тому що залишає путінські претензії відкритим викликом. Брак прямого заперечення на необґрунтовані і зухвалі вимоги Росії є формою їхньої пасивної легітимізації і додаткового заохочення.

Третє. Чи можна поєднати принцип "не приймати і не відкидати ультиматуми" з тактикою ігнорування шантажу й одночасного тиску на агресора, як запропоновано в статті? Агресивні наміри Путіна треба прямо зупиняти на старті. Вдавати, що ми не чуємо гуркіт ворожих танків, як було наприкінці листопада і на початку грудня, – це недалекоглядний підхід.

Четверте. Думка про "не приймати і не відкидати" російських ультиматумів стосується наших головних інтересів. Представники нашої влади в принципі не мають фантазувати на ці теми, бо їхня позиція може бути лише одна: категорично відкидати злочинні претензії Путіна.

П’яте. Найбільшої шкоди принцип "не приймати і не відкидати (російські ультиматуми)" може завдати нам у майбутньому. Через свою химерність цей принцип може легко перейти на озброєння опонентів України і симпатиків Путіна на Заході.

Детальніше про небезпечність, на думку експерта, пропозиції глави МЗС України Дмитра Кулеби "не приймати і не відкидати" читайте в матеріалі Данила Лубківського Сказати "ні" Путіну: п’ять заперечень до поради міністра Кулеби Заходу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

Сказати "ні" Путіну: п’ять заперечень до поради міністра Кулеби Заходу

Кремль завжди знаходить для своїх дій і політичне, і псевдоправове виправдання, незалежно від наявності "приводу" для агресії.
14 грудня 2021 — Данило Лубківський, Директор Київського безпекового форуму

Шанс на "зелене" лідерство: як Україна адаптується до нових кліматичних вимог ЄС

Наскільки успішною є Україна у процесі зеленої трансформації? І які кліматичні питання були пріоритетними у стосунках з ЄС?
14 грудня 2021 — Наталія Андрусевич, для Європейської правди

Шлях до нової війни: чому Балкани, за "допомогою РФ, знову стають гарячою точкою Європи

Перегляд кордонів на Балканах навряд чи буде безкровним. Проте запобігти такому сценарію стає все складніше. Особливо після демаршу Республіки Сербської.
13 грудня 2021 — Юрій Панченко, Наталя Іщенко