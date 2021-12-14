Где мог ошибиться Кулеба в своем совете для НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал в авторитетном журнале Foreign Affairs статью, которая называется "Не продавайте Украину".

Один из центральных тезисов министра вызвал возражения у директора Киевского форума по безопасности, бывшего замминистра иностранных дел Украины Данила Лубкивского. О том, какой подход Лубкивский считает ложным, читайте в его колонке Сказать "нет" Путину: пять возражений против совета министра Кулебы Западу.

Лубкивский обращает внимание на утверждение Дмитрия Кулебы: "Запад не должен ни потакать России, соглашаясь на переговоры по НАТО, ни делать подарок, отвергая их. Лучшая стратегия для Запада – просто игнорировать их. Продолжать раунды переговоров, не подвергаясь давлению Путина по Украине и НАТО".

В статье министр аргументирует этот подход следующим образом: "Требования Путина предоставить ему гарантии относительно нерасширения НАТО – это дилемма. Если Запад уступит, Россия, безусловно, будет счастлива получить новое право вето в отношении внешней политики Украины и процесса принятия решений в НАТО. Если же Запад отвергнет эти требования, Путин также будет удовлетворен, потому что это поможет ему создать свежую идеологическую основу для нового вторжения в Украину".

По мнению Данила Лубкивского, такой подход – ложный. И у него пять объяснений своей позиции.

Итак, первое. Лубкивский считает, что Путин атакует не тогда, когда появляется "свежая идеологическая подоплека" для вторжения, а тогда, когда его удар – неожиданный, а мишень – слабая и беззащитная.

Второе. Принцип "не принимать и не отвергать" усложняет, а не упрощает ситуацию, потому что оставляет путинские претензии открытым вызовом. Нехватка прямого отрицания необоснованных и дерзких требований России является формой их пассивной легитимизации и дополнительного поощрения.

Третье. Можно ли соединить принцип "не принимать и не исключать ультиматумы" с тактикой игнорирования шантажа и одновременного давления на агрессора, как предложено в статье? Агрессивные намерения Путина нужно прямо останавливать на старте. Притворяться, что мы не слышим грохот вражеских танков, как было в конце ноября и начале декабря, – это недальновидный подход.

Четвертое. Мнение о "не принимать и не отвергать" российских ультиматумов касается наших главных интересов. Представители нашей власти в принципе не должны фантазировать на эти темы, потому что их позиция может быть только одна: категорически отвергать преступные претензии Путина.

Пятое. Наибольший вред принцип "не принимать и не исключать (российские ультиматумы)" может нанести нам в будущем. По своей причудливости этот принцип может легко перейти на вооружение оппонентов Украины и сторонников Путина на Западе.

Подробнее об опасности, по мнению эксперта, предложения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "не принимать и не отклонять" читайте в материале Данила Лубкивского Сказать "нет" Путину: пять возражений против совета министра Кулебы Западу.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.