Як змінилися очікування українців у зовнішній політиці за останній рік

Як за рік змінилися очікування українців? І якої роботи української дипломатії вони очікують у прийдешньому 2022 році? Про це читайте в статті Центру "Нова Європа" Безпека важливіша за торгівлю: як змінилися зовнішньополітичні пріоритети українців.

ТОВ "Інфо сапієнс" у період з 8 по 29 листопада 2021 року провело опитування в Україні методом особистого інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів. Вибірка становить 1007 осіб віком від 18 років.

На думку українців, до першої п’ятірки держав, з якими варто поглиблювати співпрацю, увійшли Польща, Німеччина, Канада, Велика Британія та США.

Таким чином, суспільні очікування виявилися майже тотожними державному баченню.

Нагадаємо, згідно зі Стратегією зовнішньополітичної діяльності України пріоритетний стратегічний характер для нас мають відносини із США, Великою Британією, Канадою, Німеччиною та Францією.

Польща виявилася переможцем і в інших опитуваннях.

Саме за поглиблення партнерства з цією країною виступає найбільша кількість українців, а польський президент Анджей Дуда очолив список закордонних лідерів, яким українці найбільше довіряють.

Натомість найменш важливими визнано відносини з Росією – тільки 44,4% висловилися на користь такої кооперації. Це майже вдвічі менше, аніж оцінка необхідності співпраці з провідними країнами ЄС.

Як і в попередні роки, українці виступають за продовження інтеграційного курсу держави до ЄС і НАТО.

Характерною цьогорічною особливістю є те, що рівень підтримки руху до ЄС знизився, а до НАТО, навпаки, зріс.

При цьому 62,3% українців вважають, що Україна має продовжувати проєвропейські реформи, навіть якщо ЄС не надаватиме державі перспективу членства.

Українці не бачать альтернативи європейському курсу.

Навіть у разі відмови ЄС надати перспективу членства за приєднання до Євразійського економічного курсу виступають лише 7,8% українців.

Важлива особливість, яку виявило наше опитування: в українців є запит на регіональні альянси за участю України, тому українській дипломатії варто цей тренд продовжувати.

Більше про очікування українців у статті Центру "Нова Європа" Безпека важливіша за торгівлю: як змінилися зовнішньополітичні пріоритети українців.