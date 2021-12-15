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Как изменились ожидания украинцев во внешней политике за последний год

Аналитика коротко
Среда, 15 декабря 2021, 10:58

Как спустя год изменились ожидания украинцев? И какой работы украинской дипломатии они ожидают в грядущем 2022 году? Об этом читайте в статье Центра "Новая Европа" Безопасность важнее торговли: как изменились внешнеполитические приоритеты украинцев.

ООО "Инфо сапиенс" в период с 8 по 29 ноября 2021 года провело опрос в Украине методом личного интервью дома у респондентов с использованием планшетов. Выборка составляет 1007 человек от 18 лет.

По мнению украинцев, в первую пятерку государств, с которыми следует углублять сотрудничество, вошли Польша, Германия, Канада, Великобритания и США.

Таким образом, общественные ожидания оказались почти тождественны с государственным видением.

Напомним, согласно Стратегии внешнеполитической деятельности Украины приоритетный стратегический характер для нас носят отношения с США, Великобританией, Канадой, Германией и Францией.

Польша оказалась победителем и в других опросах.

Именно за углубление партнерства с этой страной выступает наибольшее количество украинцев, а польский президент Анджей Дуда возглавил список зарубежных лидеров, которым украинцы больше всего доверяют.

Наименее же важными признаны отношения с Россией – только 44,4% высказались в пользу такой кооперации. Это почти вдвое меньше оценки необходимости сотрудничества с ведущими странами ЕС.

Как и в предыдущие годы, украинцы выступают за продолжение интеграционного курса государства в ЕС и НАТО.

Характерной особенностью этого года является то, что уровень поддержки движения в ЕС снизился, а в НАТО, наоборот, вырос.

При этом 62,3% украинцев считают, что Украина должна продолжать проевропейские реформы, даже если ЕС не предоставит государству перспективу членства.

Украинцы не видят альтернатив европейскому курсу.

Даже в случае отказа ЕС предоставить перспективу членства за присоединение к Евразийскому экономическому курсу, выступают лишь 7,8% украинцев.

Важная особенность, которую показал наш опрос: у украинцев есть запрос на региональные альянсы с участием Украины, поэтому украинской дипломатии стоит этот тренд продолжать.

Больше об ожиданиях украинцев в статье Центра "Новая Европа" Безопасность важнее торговли: как изменились внешнеполитические приоритеты украинцев.

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