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Санду заявила, що вже попередила Москву: Молдова йде до ЄС

Четвер, 16 грудня 2021, 09:27

Президент Молдови Мая Санду попередила Росію, що її країна прагнутиме вступу до Європейського Союзу.

Про це вона сказала в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Молдова хоче одного дня стати членом ЄС. Ми хотіли б потрапити туди раніше, ніж пізніше", - сказала Санду, яка уникала чітких згадок про орієнтацію країни з моменту приходу до влади наприкінці 2020 року з огляду на залежність Молдови від російського газу.

На питання, чи дозволить Росія Молдові приєднатися до Європейського Союзу, Санду сказала, що вона попередила російську владу, що модель ЄС є моделлю для її країни.

"Ми наполягатимемо на тому, що це наш вибір (приєднатися до ЄС. - Ред.), і ми б хотіли, щоб інші країни поважали цей вибір", - сказала вона.

Нагадаємо, держави "асоційованого тріо" у рамках "Східного партнерства" – Україна, Молдова та Грузія – уперше домовилися про співпрацю на шляху до членства в ЄС.

Коментований український переклад документа з поясненням його положень опублікувала "Європейська правда".

Для тих, хто хоче зрозуміти, що являє собою "Східне партнерство", навіщо його створили та чому в ньому все ж лишається інтерес для Києва, ЄвроПравда записала коротке пояснювальне відео.

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Молдова
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