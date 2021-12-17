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В Італії почали ковід-вакцинацію дітей 5-11 років, за перший день - 15 000 щеплень

П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:37

В Італії з 16 грудня почалася вакцинація від коронавірусу наймолодшої групи, для якої вакцина схвалена для використання - дітей 5-11 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

За даними органів охорони здоров’я, за перший день кампанії свої перші дози отримали 15 тисяч дітей.

Як повідомлялося, також цього дня вакцинація 5-11-річних від коронавірусу почалася у Польщі

Нагадаємо, 25 листопада Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) рекомендувало дозволити використання вакцини від коронавірусу Comirnaty від компаній BioNTech-Pfizer для дітей віком 5-11 років.  

Рекомендується використовувати меншу дозу, ніж для старших груп - 10 мкг замість 30 мкг. В усьому іншому процедуру рекомендують залишати такою ж: дві дози з інтервалом 21 день. 

Деякі країни Євросоюзу вже почали вакцинацію цієї групи, а в деяких її розпочнуть найближчим часом. 

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Італія Коронавірус
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