Суд у справі MH17: прокуратура почне оголошувати обвинувальний висновок

Процес у справі збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом у 2014 році наближається до завершальної фази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Цього тижня прокуратура виголосить обвинувальний висновок. Прокурору потрібно три дні, щоб розповісти, як вони оцінюють докази у справі, у чому саме, на їхню думку, можна звинуватити трьох росіян та одного українця та яке покарання слід їм призначити.

Усі чоловіки відіграли свою роль в організації, встановленні та згодом відведенні ракетної установки "Бук", за допомогою якої влітку 2014 року був збитий літак Malaysia Airlines.

Прокуратура реконструювала це на основі великої кількості фото, відео та показань свідків. Є також перехоплені розмови, в яких підозрювані говорили про установку ракети та збиття MH17. Це буде розглянуто сьогодні та завтра, як і судово-медичні докази.

Очевидно, що прокуратура проситиме тривале ув’язнення, але чи буде це довічне, наперед невідомо.

"Питання, що MH17 був навмисно збитий. Це не має значення для питання провини, але це може мати значення для покарання", – зазначила експертка з міжнародного кримінального права Меріке Де Хоон.

Вона очікує, що вирок також може відрізнятися для кожного підозрюваного, залежно від ролі, яку вони зіграли у збитті літака.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях. Пулатов - єдиний, хто призначив захисну групу, решту судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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