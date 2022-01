США на встрече НАТО-РФ заявили о праве государств самостоятельно выбирать свой путь

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавляющая американскую делегацию на переговорах НАТО с Россией в среду, заявила о суверенном праве каждой страны выбирать свой путь.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"На сегодняшнем заседании Совета Россия-НАТО я подтвердила основные принципы международной системы и европейской безопасности: у каждой страны есть суверенное право выбирать свой путь", - написала Шерман в Twitter.

In today’s @NATO-Russia Council, I reaffirmed the fundamental principles of the international system and of European security: Every country has the sovereign right to choose its own path. pic.twitter.com/MNWXWINg8V