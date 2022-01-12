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США на встрече НАТО-РФ заявили о праве государств самостоятельно выбирать свой путь

Среда, 12 января 2022, 14:54

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавляющая американскую делегацию на переговорах НАТО с Россией в среду, заявила о суверенном праве каждой страны выбирать свой путь.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"На сегодняшнем заседании Совета Россия-НАТО я подтвердила основные принципы международной системы и европейской безопасности: у каждой страны есть суверенное право выбирать свой путь", - написала Шерман в Twitter.

На этой неделе в европейских столицах проходит серия переговоров стран Запада с Россией относительно ультиматумов Кремля в сфере безопасности, включающих требование не принимать Украину в НАТО.

12 января в Брюсселе проходит ключевая встреча Совета Россия-НАТО. О подготовке к ней смотрите в видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?

10 января Шерман возглавляла делегацию США на двусторонних переговорах с РФ в Женеве, после которых она заявила, что Соединенные Штаты отвергают предложения России, включая требования не принимать Украину в НАТО.

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Россия Украина-НАТО Альянс США

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