Глава МЗС Польщі: ризик війни у Європі - найбільший за останні 30 років

Європейський регіон перебуває ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років.

Про це сказав у четвер міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау на початку засідання ради ОБСЄ, де цього року головуватиме його країна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Зустріч ОБСЄ є однією з кількох цього тижня у серії дипломатичних перемовин між РФ і країнами Заходу щодо безпекових ультиматумів Кремля і нарощування військ РФ біля кордонів України.

Рау наголосив, що зараз країни ОБСЄ стикаються з особливими викликами для миру та безпеки.

"Тривалі конфлікти, військові зіткнення, радикалізація, тероризм, поряд із ерозією режимів контролю над озброєннями, наслідками пандемії COVID-19 і глибокими порушеннями прав людини та основних свобод ведуть до посилення невизначеності, непередбачуваності, розколу та страху в наших суспільствах.

Здається, ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років", - сказав глава польської дипломатії.

Він запевнив, що польське головування в ОБСЄ не залишиться байдужим до проблем безпеки, які піднімає будь-яка держава-учасниця.

"Ми мали справу з можливістю серйозної військової ескалації у Східній Європі протягом кількох тижнів. Військові аналітики вказують на значне збільшення кількості військ у регіоні. Нещодавно ми чули вимогу гарантій безпеки, пов’язану з важливою частиною простору ОБСЄ та оновлений дискурс про сфери впливу", - сказав Рау.

Він підкреслив, що ці аспекти потребують серйозної міжнародної оцінки та відповідної реакції на основі принципів міжнародного права. За його словами, проблема не стосується однієї чи двох країн, а ставить під загрозу стабільність і безпеку європейського регіону.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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