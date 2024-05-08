ЄСПЛ зобов’язав Грузію сплатити компенсації протестувальникам, постраждалим у "ніч Гаврилова"

Європейський суд з прав людини зобов'язав Грузію сплатити понад 153 тисячі євро компенсації постраждалим внаслідок жорстких дій поліції проти демонстрантів у так звану "ніч Гаврилова" у червні 2019 року.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Справа стосується подій у ніч на 21 червня 2019 року, коли грузини зібралися на велику акцію протесту проти присутності у парламенті депутата Держдуми РФ Сергєя Гаврилова. Тоді поліція почала жорстко розганяти акцію, постраждали понад 240 осіб.

Постраждалі звернулися до ЄСПЛ, об’єднавши 26 скарг від постраждалих протестувальників і журналістів під назвою "Цаава та інші проти Грузії".

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ЄСПЛ дійшов висновку, що хоча влада Грузії почала розслідування щодо цих подій, але наведені органами влади пояснення не є достатнім виправданням відсутності адекватних зусиль для продовження головних напрямків розслідування, і така ситуація спостерігалася всі останні роки.

Суд зазначив, що однією з проблем для грузинського розслідування стала неможливість ідентифікувати правоохоронців, які стріляли резиновими кулями, тому що вони не мали розпізнавальних знаків. Проте суд вважає, що усі тілесні ушкодження внаслідок застосування таких спецзасобів є достатніми для посилання на ст. 3 ЄКПЛ.

Суд встановив порушення ст. 3 лише у процесуальній, а не матеріальній частині, беручи до уваги складний характер розслідування, вплив пандемії коронавірусу і те, що багато заявкиків подали свої скарги завчасно. Суд зазначив, що аналіз по суті не може бути здійснений, доки у Грузії не завершено розслідування.

Проте Грузію зобов’язали протягом трьох місяців сплатити компенсації постраждалим на суми від 1800 до 15 тисяч євро.

Держава також повинна буде сплатити 6000 євро за судові витрати і податки, які можуть бути накладені на отримувачів компенсацій.

Нагадаємо, у зв'язку з теперішніми подіями у Грузії довкола скандального закону про "іноагентів" у Європарламенті закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.