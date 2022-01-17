Посол Британії на тлі суду над Порошенком закликала політиків сконцентруватися на загрозі РФ

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс нагадала про агресію Кремля і закликала українських політиків не відволікатися на внутрішньо політичні суперечки.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики", - написала Сіммонс.

All political leaders in #Ukraine need to unite against Russian aggression right now. So important at this time not to lose sight of this or be distracted by polarising domestic politics. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 17, 2022

Заява Сіммонс зявилася після повернення з Варшави до Києва Петра Порошенка, який з аеропорту вирушив до Печерського суду, де йому повинні обрати запобіжний захід.

У грудні Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

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