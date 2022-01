Посол Британії на тлі суду над Порошенком закликала політиків сконцентруватися на загрозі РФ

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс нагадала про агресію Кремля і закликала українських політиків не відволікатися на внутрішньо політичні суперечки.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики", - написала Сіммонс.

All political leaders in #Ukraine need to unite against Russian aggression right now. So important at this time not to lose sight of this or be distracted by polarising domestic politics.