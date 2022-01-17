Посол Британии на фоне суда над Порошенко призвала политиков сконцентрироваться на угрозе РФ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс напомнила об агрессии Кремля и призвала украинских политиков не отвлекаться на внутриполитические споры.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики", - написала Симмонс.

All political leaders in #Ukraine need to unite against Russian aggression right now. So important at this time not to lose sight of this or be distracted by polarising domestic politics. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 17, 2022

Заявление Симмонс появилось по возвращении из Варшавы в Киев Петра Порошенко, который из аэропорта отправился в Печерский суд, где ему должны избрать меру пресечения.

В декабре Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.