Посол Британии на фоне суда над Порошенко призвала политиков сконцентрироваться на угрозе РФ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс напомнила об агрессии Кремля и призвала украинских политиков не отвлекаться на внутриполитические споры.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики", - написала Симмонс.

All political leaders in #Ukraine need to unite against Russian aggression right now. So important at this time not to lose sight of this or be distracted by polarising domestic politics.