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Укр / Рус

Посол Британии на фоне суда над Порошенко призвала политиков сконцентрироваться на угрозе РФ

Понедельник, 17 января 2022, 12:56

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс напомнила об агрессии Кремля и призвала украинских политиков не отвлекаться на внутриполитические споры.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики", - написала Симмонс.

Заявление Симмонс появилось по возвращении из Варшавы в Киев Петра Порошенко, который из аэропорта отправился в Печерский суд, где ему должны избрать меру пресечения.

В декабре Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.

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