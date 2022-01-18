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США досі не виключають можливість відключення Росії від системи SWIFT – ЗМІ

Вівторок, 18 січня 2022, 07:54

Сполучені Штати не відмовилися від ідеї в разі вторгнення РФ в Україну відключити її від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала у Twitter кореспондент американського телеканалу Fox News у Білому домі Жако Гайнріч.

Журналістка отримала коментар високопоставленого чиновника Ради національної безпеки США.

"Усі варіанти залишаються на столі. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими партнерами з приводу суворого покарання Росії в разі, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення", - сказав чиновник.

Напередодні німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела написало, що США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.

Нагадаємо, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора від SWIFT.

Тим часом майбутній лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц застеріг від потенційного відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі нової агресії проти України.

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