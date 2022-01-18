США досі не виключають можливість відключення Росії від системи SWIFT – ЗМІ

Сполучені Штати не відмовилися від ідеї в разі вторгнення РФ в Україну відключити її від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала у Twitter кореспондент американського телеканалу Fox News у Білому домі Жако Гайнріч.

Журналістка отримала коментар високопоставленого чиновника Ради національної безпеки США.

NSC denies Reuters report (citing German paper) that West is no longer considering cutting Russia off from SWIFT –



NSC: “No option is off the table. We continue consulting very closely with European counterparts on severe consequences for Russia if it further invades Ukraine.” — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) January 17, 2022

"Усі варіанти залишаються на столі. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими партнерами з приводу суворого покарання Росії в разі, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення", - сказав чиновник.

Напередодні німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела написало, що США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.

Нагадаємо, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора від SWIFT.

Тим часом майбутній лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц застеріг від потенційного відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі нової агресії проти України.

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