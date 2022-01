США до сих пор не исключают возможность отключения России от системы SWIFT – СМИ

Соединенные Штаты не отказались от идеи в случае вторжения РФ в Украину отключить ее от международной платежной системы SWIFT.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter корреспондент американского телеканала Fox News в Белом доме Жако Хайнрич.

Журналистка получила комментарий высокопоставленного чиновника Совета по национальной безопасности США.

NSC denies Reuters report (citing German paper) that West is no longer considering cutting Russia off from SWIFT –



NSC: “No option is off the table. We continue consulting very closely with European counterparts on severe consequences for Russia if it further invades Ukraine.”