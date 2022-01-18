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США до сих пор не исключают возможность отключения России от системы SWIFT – СМИ

Вторник, 18 января 2022, 07:54

Соединенные Штаты не отказались от идеи в случае вторжения РФ в Украину отключить ее от международной платежной системы SWIFT.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter корреспондент американского телеканала Fox News в Белом доме Жако Хайнрич.

Журналистка получила комментарий высокопоставленного чиновника Совета по национальной безопасности США.

"Все варианты остаются на столе. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими партнерами по поводу строгого наказания России в случае, если она прибегнет к полномасштабному вторжению", - сказал чиновник.

Накануне немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники написало, что США и ЕС не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.

Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

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США Россия санкции

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