США до сих пор не исключают возможность отключения России от системы SWIFT – СМИ

Соединенные Штаты не отказались от идеи в случае вторжения РФ в Украину отключить ее от международной платежной системы SWIFT.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter корреспондент американского телеканала Fox News в Белом доме Жако Хайнрич.

Журналистка получила комментарий высокопоставленного чиновника Совета по национальной безопасности США.

NSC denies Reuters report (citing German paper) that West is no longer considering cutting Russia off from SWIFT –



NSC: “No option is off the table. We continue consulting very closely with European counterparts on severe consequences for Russia if it further invades Ukraine.” — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) January 17, 2022

"Все варианты остаются на столе. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими партнерами по поводу строгого наказания России в случае, если она прибегнет к полномасштабному вторжению", - сказал чиновник.

Накануне немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники написало, что США и ЕС не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.

Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.