ЄС оскаржив у СОТ російські експортні обмеження на деревину

Європейський Союз запросив консультації з Росією у Світової організації торгівлі з приводу експортних обмежень, запроваджених Москвою щодо виробів з деревини.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Експортні обмеження полягають у значному підвищенні експортних мит на певні вироби з деревини та різкому скороченні числа пунктів перетину кордону, через які може здійснюватися експорт виробів із дерева.

"Російські обмеження завдають великої шкоди деревообробній промисловості ЄС, яка залежить від експорту з Росії, та створюють значну невизначеність на світовому ринку деревини. ЄС неодноразово безуспішно взаємодіяв із Росією з того часу, як Москва оголосила про ці заходи у жовтні 2020 року. Вони набули чинності у січні 2022 року", - йдеться у заяві.

У ЄС нагадали, що Росія зобов'язалася у СОТ застосовувати експортні мита за ставками не більше ніж 13% або 15% для певних обсягів експорту. Скасувавши ці тарифні квоти, Росія тепер застосовує експортні мита за набагато вищою ставкою 80% і, таким чином, не дотримується своїх зобов'язань за законодавством СОТ.

Росія скоротила кількість пунктів перетину кордону, через які здійснюється експорт деревини до ЄС, із більш ніж 30 до одного (Луттія, Фінляндія). Забороняючи використання існуючих пунктів перетину кордону, технічно здатних обробляти такий експорт, Росія порушує принцип СОТ, який забороняє такі обмеження.

Консультації з врегулювання суперечок є першим кроком у процедурах СОТ із врегулювання. Якщо вони не приведуть до задовільного рішення, ЄС може вимагати, щоб СОТ створила комісію для ухвалення рішення з цього питання.

Нагадаємо, Україна вирішила подати запит на консультації з Європейським Союзом у зв’язку із запровадженими Польщею обмеженнями для транспортування товарів українськими перевізниками до ЄС.

Детальніше про це читайте у статті - "Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом"

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