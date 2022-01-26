Які ризики для Білорусі несуть спільні навчання з Росією і чи є загроза для України

"Цілий контингент білоруської армії" обіцяє розмістити на кордоні з Україною самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко. Ці заяви лунають на тлі спільних із РФ військових навчань "Союзна рішучість-2022", які розпочнуться 10 лютого.

Про те, наскільки ймовірний варіант військової загрози для України і з території Білорусі і чи відповідає войовнича риторика білоруського диктатора його справжнім цілям читайте в статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка та експертки iSANS Марії Авдєєвої А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі.

Бронеавтомобілі "Тигр", бойові машини піхоти БМП-3, тягачі МТ-ЛБ, танки Т-80БВ, САУ "Нона" та пересувні розвідувальні пункти – все це, за даними білоруських журналістів, було зафіксовано на платформах вантажних потягів, що прямують до Білорусі з Росії. Російські ОТРК "Іскандер" вже також прибули до Білорусі.

Також, як було анонсовано, Росія має намір привезти на військові навчання до Білорусі зенітно-ракетні комплекси великої дальності С-400, винищувачі Су-35 та зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

Військові навчання у Білорусі мають додатково посилити напруження Києва та його західних союзників.

Однією рукою Кремль вимагає гарантій у Женеві, а іншою порушує договір про розміщення ракет.

Лукашенко радо підігрує у підвищенні напруги Кремлю.

Він робить заяви про міфічні групи українських радикалів. А білоруське МЗС звинуватило українську владу в мовчазному потуранні "масовій участі активістів білоруської екстремістської опозиції під символікою білоруських колабораціоністів і прислужників Третього рейху в націоналістичному марші".

Цікаво, що за інформацією РНБО за кібератакою може стояти хакерська група, пов’язана з розвідкою Білорусі. А враховуючи тісну співпрацю російських та білоруських спецслужб, цілком ймовірні різні комбінації використання конкретних виконавців цього замовлення.

Зважаючи на таку ситуацію, дещо дивним виглядає той факт, що в цілій низці секторів Київ воліє заплющувати очі на недружню політику Мінська.

Попри дедалі більш антиукраїнську риторику Лукашенко намагається не псувати до кінця відносини з Україною та старанно уникає остаточного розриву.

Це важливо розуміти, оцінюючи ризики агресії з боку Білорусі – Лукашенку вигідна проросійська риторика, проте не реальні наступальні дії з території Білорусі.

Про те, що в цій ситуації є ключовим ризиком для Білорусі читайте у матеріалі Юрія Панченка та Марії Авдєєвої А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі.