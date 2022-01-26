Какие риски для Беларуси несут совместные учения с Россией и есть ли угроза для Украины

"Целый контингент белорусской армии" обещает разместить на границе с Украиной самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Эти заявления звучат на фоне совместных с РФ военных учений "Союзная решимость-2022", которые начнутся 10 февраля.

О том, насколько вероятен вариант военной угрозы для Украины и с территории Беларуси и отвечает ли воинственная риторика белорусского диктатора его настоящим целям, читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко и эксперта iSANS Марии Авдеевой А то Лукашенко нападет: ждать ли Украине российского нападения с территории Беларуси.

Бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты БМП-3, тягачи МТ-ЛБ, танки Т-80БВ, САУ "Нона" и передвижные разведывательные пункты – все это, по данным белорусских журналистов, было зафиксировано на платформах грузовых поездов, следующих в Беларусь из России. Российские ОТРК "Искандер" уже также прибыли в Беларусь.

Кроме того, как было анонсировано, Россия намерена привезти на военные учения в Беларусь зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400, истребители Су-35 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

Военные учения в Беларуси должны дополнительно усилить напряжение Киева и его западных союзников.

Одной рукой Кремль требует гарантий в Женеве, а другой нарушает договор о размещении ракет. А Лукашенко радостно подыгрывает в повышении напряженности Кремлю.

Он делает заявления о мифических группах украинских радикалов. А белорусский МИД обвинил украинские власти в молчаливом попустительстве "массовому участию активистов белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего рейха в националистическом марше".

Интересно, что, по информации СНБО, за недавней кибератакой может стоять хакерская группа, связанная с разведкой Беларуси. А учитывая тесное сотрудничество российских и белорусских спецслужб, вполне вероятны различные комбинации использования конкретных исполнителей этого заказа.

Ввиду такой ситуации несколько странным выглядит тот факт, что в целом ряде секторов Киев предпочитает закрывать глаза на недружественную политику Минска.

Несмотря на все более антиукраинскую риторику, Лукашенко пытается не портить до конца отношения с Украиной и старательно избегает окончательного разрыва.

Это важно понимать, оценивая риски агрессии со стороны Беларуси – Лукашенко выгодна пророссийская риторика, но не реальные наступательные действия с территории Беларуси.

О том, что в этой ситуации составляет ключевой риск для Беларуси, читайте в материале Юрия Панченко и Марии Авдеевой А то Лукашенко нападет: ждать ли Украине российского нападения с территории Беларуси.